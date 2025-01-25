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賴雅妍疑因「酒後一夜情懷孕」姐弟戀喊卡！　周旋張軒睿、王傳一

記者黃庠棻／台北報導

TVBS職場劇《祕書俱樂部》劇情進入重大轉折，賴雅妍飾演的Cindy王與張軒睿飾演的孟恆，因酒後一夜情的意外，讓賴雅妍懷疑自己懷孕，陷入極度焦慮之中，開始刻意躲避張軒睿，使兩人關係陷入僵局。

▲《祕書俱樂部》賴雅妍周旋於張軒睿、王傳一之間。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》賴雅妍周旋於張軒睿、王傳一之間。（圖／TVBS提供）

與此同時，王傳一飾演的張世平對賴雅妍展開熱烈追求，不僅在感情上進攻，更有意挖角她到自己的公司，令賴雅妍陷入與兩男之間的情感糾葛，劇情張力十足，讓觀眾大呼過癮。

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▲《祕書俱樂部》賴雅妍周旋於張軒睿、王傳一之間。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》賴雅妍周旋於張軒睿、王傳一之間。（圖／TVBS提供）

劇中，在韓副總（修杰楷飾）失利退位後，這場職場權力角逐的另一端，黃尚禾飾演的反派吳天富如同毒蛇般伺機而動，對副總之位虎視眈眈，黃尚禾手段陰險狡詐，與他一同狼狽為奸的祕書李宓（楊晴飾），不僅成為他的得力助手，更因愛慕之情，強勢出擊助他攀上權力巔峰。

▲《祕書俱樂部》賴雅妍周旋於張軒睿、王傳一之間。（圖／TVBS提供）

▲黃尚禾在《祕書俱樂部》飾演反派。（圖／TVBS提供）

楊晴將李宓的忠心與痴情詮釋得淋漓盡致，而黃尚禾更是特別運用不同聲線將吳天富的「討人厭」詮釋得絲絲入扣，黃尚禾表示「希望透過聲音的變化，讓角色的陰險與虛偽更具層次感，讓觀眾對吳天富的反感更深刻。」

▲《祕書俱樂部》賴雅妍周旋於張軒睿、王傳一之間。（圖／TVBS提供）

▲王晴在戲裡暗戀黃尚禾。（圖／TVBS提供）

4位祕書的處境與心境變化，讓觀眾更加了解這個職場角色的多面性與深度，賴雅妍飾演的Cindy王，出人意料地放棄升遷，選擇繼續擔任祕書；管麟飾演的小周，因老闆離開，使他頓時失去依附，陷入職涯的迷茫；楊晴飾演的李宓，因愛慕主管吳天富，不惜委曲求全，默默承受職場壓力。

▲《祕書俱樂部》賴雅妍周旋於張軒睿、王傳一之間。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》劇情進入重大轉折。（圖／TVBS提供）

而林嘉俐飾演的陳姐，身為資深祕書，不僅要面對新人加入的競爭壓力，還深刻描繪了祕書這份工作的孤獨「祕書一個人工作，沒有同事；一個人等老闆，沒有下班時間；一個人處理事情，沒有人分擔；一個人吃飯，沒有人相伴。」這段動人的獨白直戳人心，引發觀眾對祕書角色無聲奉獻的共鳴與敬佩。更多精彩內容敬請鎖定《祕書俱樂部》，每週日晚間8點在TVBS 42台首播，晚間10點於NETFLIX、LINE TV同步上線。

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祕書俱樂部, 賴雅妍, 張軒睿, 王傳一

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