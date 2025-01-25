賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

記者潘慧中／綜合報導

19歲星二代梧桐妹（Angel）是賈靜雯的大女兒，不時會和粉絲交流生活點滴。她25日凌晨便在社群網站上傳一系列和媽媽、咘咘、BO妞出遊的照片，還夾雜了一張隱約秀出側胸刺青的辣照，吸引不少人按讚！

▲梧桐妹單穿內衣秀側胸刺青。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



照片中，可以看到梧桐妹似乎正在試衣間，牆壁上掛著黑色帽T，對著鏡子拍下單穿內衣的模樣，沿著側胸刺青往下看，穿著灰色寬鬆長褲的她，大方秀出纖細腰身。

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▲▼梧桐妹是賈靜雯的大女兒。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



不只這樣，梧桐妹還上傳了和賈靜雯、咘咘、BO妞的合照，一家人一同出遊聚餐，玩得不亦樂乎，讓她有感而發地寫下「小確幸」3個字，享受天倫之樂，但因為不見修杰楷的身影，讓對方看了也忍不住留言問：「我勒？」

▲▼梧桐妹的「小確幸」照片不見修杰楷的身影，釣出對方吃味發問了。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



事實上，對於梧桐妹接連在臉上打了鼻環、唇環、舌環，修杰楷事後表示已經看習慣，「她還滿知道自己要什麼，這滿重要，身體是她自己，自己覺得OK就好，穿環打洞會癒合。」他當時也有陪同去穿環店，但一度被眼前景象驚呆：「我這輩子沒有進去過，站在那裡好像格格不入。」

▲梧桐妹近年打扮得越來越有女人味。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）