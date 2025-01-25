台女同志解鎖全裸泡泰國浴！　《金魚缸小姐》前進世界最大短片影展

記者蕭采薇／台北報導

《金魚缸小姐》由新生代女演員陳靚與泰國女星Prapamonton Eiamchan共同主演，並與金鐘入圍女星王真琳與《影后》非常新人曾皓澤一同演出。電影故事講述女同志主角決定與男同學們一起去洗泰國泡泡浴，最後在過程中重新認識自己。

▲《金魚缸小姐》新生代女演員陳靚與泰國女星Prapamonton Eiamchan全裸演出泰國浴。（圖／《金魚缸小姐》團隊提供）

團隊遠赴泰國曼谷拍攝，以大尺度的親密戲去探究內心深處的慾望與自我認同的歸屬感。導演巫虹儀表示：「我希望用故事、影像去呈現角色追求情感，希望不管是怎麼樣的觀眾，都可以在電影裡找到自己。」全片考察泰國的性消費文化，在寫實基底下，以不帶批判的視野去呈現買春者與性工作者的權力關係。

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▲《影后》非常新人曾皓澤與陳靚共遊曼谷紅燈區。（圖／《金魚缸小姐》團隊提供）

克萊蒙費宏國際短片展是法國規模最大暨全球最重要的國際短片展。本屆國際競賽共有全球49國的6368部短片投件報名，《金魚缸小姐》將與來自世界各地評審挑選出64部作品角逐影展大獎。導演巫虹儀將率領主創團隊前往法國出席國際首映。國際競賽結果將於2月8日公布。

▲新生代女演員陳靚與泰國女星Prapamonton Eiamchan，在電影中有大尺度親密戲。（圖／《金魚缸小姐》團隊提供）



除了國際競賽外，《金魚缸小姐》具備角逐「最佳酷兒短片獎」（Best Queer Short Award）的資格。該獎是在表彰酷兒電影挑戰當前世界的既定規範。《金魚缸小姐》監製黃惠偵，曾憑藉《日常對話》勇奪柏林影展「泰迪熊獎」，而泰迪熊獎就是世界最高榮譽的酷兒電影獎項。編劇陳宏瑋則曾任職台灣國際酷兒影展選片小組。本次合作可謂是讓世界看見台灣的酷兒之光。

▲團隊煞費苦心，打造出泰國浴金魚缸。（圖／《金魚缸小姐》團隊提供）



巫虹儀畢業於臺灣大學法律學系與臺灣藝術大學電影學系，曾以以劇情短片《2號球衣》，獲得德國奧伯豪森影展評審團特別提及獎。而後她投身台灣影視產業，創作類型多在探討人性中自身矛盾的情感道德掙扎。別於過去作品，巫虹儀首次挑戰情慾親密戲，她表示：「拍這部片的時候，我就在思考要怎麼好好呈現自然的情慾與女性間的情感，然後避免帶有男性凝視的有色眼光。」

▲新銳女星陳靚與王真琳，詮釋出幽微的曖昧情感。（圖／《金魚缸小姐》團隊提供）

《金魚缸小姐》獲文化部影視局電影短片輔導金補助，並由監製與導演自行籌資完成。電影一路入圍金馬獎，並躍上國際舞台入圍克萊蒙費宏影展國際競賽單元，將是台灣酷兒電影在國際影壇上的重要里程碑。編劇暨共同監製的陳宏瑋表示，會持續開發電影長片版，讓世人看見台灣的性別多元樣貌，要打造出自由包容的酷兒故事。