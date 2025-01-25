人氣女團Kep1er嗨跳破億曲 FESITVAL　男神BAEKHO魅力震懾全場

記者葉文正／台北報導



全台最大除夕特別節目台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》將於除夕夜1月28日晚間七點台視主頻播出。近百名歌手、表演團體以及舞者們輪番上陣，帶來精彩的演出內容陪伴觀眾迎接新的一年！

▲Kep1er造型多變。（圖／台視提供）

此外，日本人氣男團King & Prince更是為此特別在日本打造專屬場景，錄製專屬《紅白》的限定舞台，先是身穿白色帶來〈Cinderella Girl〉、緊接著獻上動感的〈moooove!!〉，不僅棚內視覺效果隨著歌曲變化，永瀬廉和高橋海人的服裝也是別具巧思。

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▲王子邱勝翊(右)跟弟弟邱宇辰。（圖／台視提供）

永瀬廉也分享睽違幾年和友人一起到寺廟拜拜，一行人都抽到「中吉」的好籤，笑稱很享受過年回老家「一天吃五餐」的特權；高橋海人則表示自己只吃三個麻糬，笑說：「為了台灣紅白藝能大賞演出,所以雖然美食當前,還是要做好飲食管理。」並期待透過這次在《紅白》的演出，讓更多人認識King & Prince，也希望到台灣和大家見面的那一天趕快到來。

▲艾薇歌唱實力強。（圖／台視提供）

南韓選秀節目首位以團體出道的人氣女團Kep1er，一出場便引起全場尖叫聲，在遊戲環節先是用標準的發音高喊新年快樂，隨後每位成員依序用蛇年吉祥話拜年，在台上大玩戳戳樂贏獎品，帶回紅白拖鞋、金門高粱、茄芷袋等滿滿在地味的紀念品，而後一連帶來〈TIPI-TAP〉、〈Back to the City〉兩首歌曲，最後則帶來出道破億曲〈WA DA DA〉，經典旋律搭配整齊的舞蹈，引起全場沸騰，展現選秀節目出道冠軍團的氣勢，在場Kep1ian更不忘一起大聲應援，也讓小巨蛋現場粉絲感受到滿滿的誠意！

▲孫盛希ShiShi(左)+Bii畢書盡。（圖／台視提供）

FESITVAL男神BAEKHO先分享自己在過年時最愛吃年糕湯，還化身「韓文小老師」現場教學年糕湯（떡국）的韓文，而因為BAEKHO非常喜歡吃麻辣鍋，現場也準備好一整鍋熱騰騰的麻辣鍋，最後BAEKHO以一襲咖啡色皮衣外套帥氣壓軸登場，率先帶來SOLO首張迷你專輯的主打歌〈No Rules〉震懾全場，隨後演唱浪漫情歌〈LOVE BURN〉，搭配小舞台升降及LED燈光效果，營造夢幻氛圍，最後以性感舞曲〈Elevator〉掀起全場高潮，魅力指數爆棚，引來粉絲dOnO們尖叫連連。

連續兩年出席已經好幾年出席《紅白》舞台的鐵肺小公主艾薇，身穿雪白毛衣，露出纖細小蠻腰，展現超強唱功，不僅嗨唱〈看我72變〉、也帶來自己譜曲的歌曲〈不愛就不愛〉。在遊戲環節發生假牙意外掉落的插曲，因隨後還要繼續演出，因此反應靈快的迅速將假牙撿起後裝回去，可愛的反應也逗得主持人陳明珠和Lulu哭笑不得，對此艾薇也向觀眾們喊話：「看播出的時候除了找我的假牙，也別忘了觀賞我精彩的表演！」

艾薇日前也釋出新單曲〈安全下船〉，帶所有聽眾進入她成長的時光旅程，艾薇也期許即將發售的第三張專輯大賣，並祝大家新的一年身體健康！安心亞則以粉鑽造型熱力登場，帶來〈來追我男友吧〉及新歌〈maybe we can〉，並與台啤雲豹電豹女同台熱舞，展現活力滿滿的啦啦隊風采，笑說自己今天是「鑽」爆女，也不忘送上新年祝福：希望大家新年無論戀愛或是工作都可以有好的收穫！」。

情歌王子Bii畢書盡一襲紅色披風和紅髮現身，夢幻聯動TRASH，成為《紅白》彩蛋，聯手帶來〈偶像歌手〉結合抒情及龐克搖滾，變幻出創新的音樂風格，也讓現場觀眾high翻；而在孫盛希Shi Shi個人演出結束後，和Bii畢書盡兩人換上帥氣黑皮衣，驚喜嗨唱風靡全球的〈APT.〉，洗腦歌詞和可愛的舞蹈動作，讓全場歌迷也熱情一同唱跳，現場宛若大型同樂會， Bii畢書盡也透露，和孫盛希一直都是朋友，但舞台上的合作是第一次，不僅請製作人重新幫忙編曲，來來回回調整了許多細節，笑說希希是我們的忙內，私下就像自己的妹妹，在台上則是光芒閃耀的金曲歌后；孫盛希也表示：「演完覺得很爽快，有大跳有飆高音，聽到大家尖叫聲很大，我們自己也玩的開心！」演出結束回到後台，兩人直呼演出「太爽了！」希望呈現給觀眾享受不一樣的除夕夜。



合體消息一出，便吸引大票粉絲高喊期待的兄弟檔王子邱勝翊、邱宇辰，首度站上《紅白》舞台就展現絕佳默契，新歌和經典夯曲輪番上陣，首先送上全新歌曲〈CANDY〉讓人驚喜滿滿，接著演唱經典歌曲〈365天〉和〈那不是雪中紅〉組曲耳熟能詳的旋律一響起，就讓粉絲陷入回憶殺之中。