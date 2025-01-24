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林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人林葉亭的85歲失智父親在16日下午3時離家後就此失聯，至今（24日）已走失8天。林葉亭稍早在社群透露，消防隊已經結束階段性任務撤退，並坦言被問到「要搜到什麼時候」時，有種要簽「放棄急救」的感覺，心情非常複雜。

▲▼林葉亭尋父9天淚訴「像簽放棄急救書」。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

▲林葉亭的父親已經走失8天。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

林葉亭在貼文中，感謝消防局士林中隊及協力警消的辛勤搜救，「這八天非常努力的搜救外，還教我還多搜救的觀念和技能，還有很多點點滴滴，感恩在心中。」她提到，當指揮官問她「你們要搜到什麼時候」時，感覺就像要簽放棄急救同意書一樣，讓她難以說出口，但也明白消防山搜不可能一直持續下去，「真的上山下溪，顯微搜山不為過。」

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▲▼林葉亭尋父9天淚訴「像簽放棄急救書」。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

▲林葉亭的失智父親走失。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

林葉亭透露，目前消防局已經完成階段式任務要暫時退場了，不過指揮官也告訴她，一個階段的結束並不是全面結束，而是代表另一個搜尋模式的啟動，「警察的摩托車巡邏密集展開，當然我們自己也會努力找爸爸，趕快找出第二個證據，再請你們幫忙，辛苦你們了。」

▲▼林葉亭尋父9天淚訴「像簽放棄急救書」。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

▲林葉亭透露消防局的階段任務已結束。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

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失智, 走失, 林葉亭

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