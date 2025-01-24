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2024年度百首單曲出爐！　Energy這首歌打敗〈APT.〉奪冠超猛

記者蔡琛儀／台北報導

Hit Fm聯播網一年一度的「年度百首單曲」票選活動名單終於揭曉，由睽違22年合體復出歌壇的唱跳天團Energy，以〈星期五晚上〉擊敗ROSÉ與火星人布魯諾的〈APT.〉奪冠，該曲以洗腦旋律及「E16蹲」，帶領全民舞動熱潮，成為2024年最具話題神曲，而他們的歌曲〈分合〉、〈Here I Am〉也入選百首單曲，魅力勢不可擋。

▲▼Energy〈星期五晚上〉榮獲百首單曲冠軍。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲Energy復出後人氣依然爆棚。（圖／Hit Fm聯播網提供）

票選結果出爐後，Hit Fm聯播網準備了恭賀冠軍的紅布條，由「活力DJ」阿娟代表送上祝福，去給正在後台準備商演的Energy來個驚喜大突襲，Energy見狀被嚇一大跳，看到紅布條還以為有人跑錯場合，阿娟恭喜Energy以〈星期五晚上〉獲得2024 Hit Fm年度百首單曲冠軍，讓五位團員驚呼不敢相信！

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Energy表示，到現在還有點不真實，真的非常感謝大家，向投票給他們的歌迷致上最高謝意。正因為〈星期五晚上〉這首歌，才能讓Energy在2024年重新合體、重返樂壇能如此成功順利，笑說多虧有了這首歌，終於可以取代〈放手〉了，以前大家只會叫他們〈放手〉，現在都是叫他們「蹲」，還有小朋友會認出他們是「16蹲叔叔」。

▲▼Energy〈星期五晚上〉榮獲百首單曲冠軍。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲Energy〈星期五晚上〉榮獲百首單曲冠軍。（圖／Hit Fm聯播網提供）

Energy提到，透過〈星期五晚上〉這首歌再度被大家認識，喜歡他們的粉絲越來越多，年齡層也越來越廣，從長輩、大朋友到小朋友甚至是小baby，大家都很愛聽這首歌，也會跟著跳動，2025年也會繼續在音樂跟演出上努力，做出更棒的作品跟帶來更精采的舞台，希望大家能繼續支持他們，一定不會讓大家失望，最後祝大家新年快樂，身體健康到100歲都能16蹲。


2024 Hit Fm年度百首單曲 TOP 10

1.Energy〈星期五晚上〉

2.ROSÉ & Bruno Mars〈APT.〉

3.張哲瀚〈頭號玩家〉

4.aespa〈Supernova〉

5.動力火車 & 林俊傑〈俯衝的靈魂〉

6.林俊傑〈絕不絕〉

7.林宥嘉〈誰不想〉

8.JENNIE〈Mantra〉

9.Ozone〈一起看月彎彎〉

10.蔡健雅〈善良的我們〉

完整名單請參考：https://www.hitoradio.com/100hits2024/billboard_2024.php

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