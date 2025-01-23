《黑暗榮耀》金赫拉公開挺宋慧喬新作！　簽美國經紀公司現況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星金赫拉因參演《黑暗榮耀》而走紅，不料沒多久後就在同年爆出有校園霸凌前科，事件反轉再反轉，一度被《Dispatch》爆出道歉的錄音檔，直到2024年4月才與受害者圓滿和解，後來她與美國經紀公司簽約，未來很可能進軍海外。近日，與她因《黑暗榮耀》而結緣的宋慧喬推出新作，她也為此透過Instagram隔空送上應援。

▲金赫拉睽違許久更新現況。（圖／翻攝自金赫拉Instagram）

金赫拉23日在Instagram上發佈了多張近況照片，並搭配了多個表情符號，其中一張照片中，她展示了與演員宋慧喬參演的電影《黑祭司2：闇黑修女》造型的餅乾，寫道「慧喬修女真帥」、「超級有趣」等語句。兩人曾在《黑暗榮耀》中合作，劇中雖是死對頭，戲外卻成了好友。另一張照片中，金赫拉還與參演同部電影的演員金國熙合影，吸引了不少注意。

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▲金赫拉隔空為宋慧喬應援新作。（圖／翻攝自金赫拉Instagram）

金赫拉因為在《黑暗榮耀》中扮演校園暴力加害者而走紅，然而，她在2023年9月被捲入校園暴力疑雲。對此，金赫拉經紀公司Gram Entertainment在2024年4月發表聲明，表示「金赫拉與公司已與相關人士見面，回顧並整理了過去的記憶，大家進行了互相理解的交流，並決定各自支持對方的生活。」她也與美國經紀公司會面並簽約，開啟新一階段的事業發展，不過目前還未推出作品。