ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《黑暗榮耀》金赫拉公開挺宋慧喬新作！　簽美國經紀公司現況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星金赫拉因參演《黑暗榮耀》而走紅，不料沒多久後就在同年爆出有校園霸凌前科，事件反轉再反轉，一度被《Dispatch》爆出道歉的錄音檔，直到2024年4月才與受害者圓滿和解，後來她與美國經紀公司簽約，未來很可能進軍海外。近日，與她因《黑暗榮耀》而結緣的宋慧喬推出新作，她也為此透過Instagram隔空送上應援。

▲金赫拉隔空為宋慧喬應援新作。（圖／翻攝自金赫拉Instagram）

▲金赫拉睽違許久更新現況。（圖／翻攝自金赫拉Instagram）

金赫拉23日在Instagram上發佈了多張近況照片，並搭配了多個表情符號，其中一張照片中，她展示了與演員宋慧喬參演的電影《黑祭司2：闇黑修女》造型的餅乾，寫道「慧喬修女真帥」、「超級有趣」等語句。兩人曾在《黑暗榮耀》中合作，劇中雖是死對頭，戲外卻成了好友。另一張照片中，金赫拉還與參演同部電影的演員金國熙合影，吸引了不少注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金赫拉隔空為宋慧喬應援新作。（圖／翻攝自金赫拉Instagram）

▲金赫拉隔空為宋慧喬應援新作。（圖／翻攝自金赫拉Instagram）

▲金赫拉隔空為宋慧喬應援新作。（圖／翻攝自金赫拉Instagram）

金赫拉因為在《黑暗榮耀》中扮演校園暴力加害者而走紅，然而，她在2023年9月被捲入校園暴力疑雲。對此，金赫拉經紀公司Gram Entertainment在2024年4月發表聲明，表示「金赫拉與公司已與相關人士見面，回顧並整理了過去的記憶，大家進行了互相理解的交流，並決定各自支持對方的生活。」她也與美國經紀公司會面並簽約，開啟新一階段的事業發展，不過目前還未推出作品。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

推薦閱讀

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

李千娜罕見脫了！低胸「外露內衣」超兇事業線被看光 網驚：原來有料

李千娜罕見脫了！低胸「外露內衣」超兇事業線被看光 網驚：原來有料

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

鬼鬼產後「現蹤士林公園」！只穿睡衣出門 0偽裝真實狀態全被拍

鬼鬼產後「現蹤士林公園」！只穿睡衣出門 0偽裝真實狀態全被拍

劉寶傑掰了18年《關鍵時刻》！請辭內幕曝光　電視台證實：年後暫別螢幕

劉寶傑掰了18年《關鍵時刻》！請辭內幕曝光　電視台證實：年後暫別螢幕

控李麗珍3人行畸戀！　「爆料元配」44歲中風逝…染毒出書抖床事

控李麗珍3人行畸戀！　「爆料元配」44歲中風逝…染毒出書抖床事

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

李珠珢傳被用5倍薪資挖來台灣！　「預估驚人月收入」曝光

李珠珢傳被用5倍薪資挖來台灣！　「預估驚人月收入」曝光

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

李千娜罕見脫了！低胸「外露內衣」超兇事業線被看光 網驚：原來有料

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

鬼鬼產後「現蹤士林公園」！只穿睡衣出門 0偽裝真實狀態全被拍

劉寶傑掰了18年《關鍵時刻》！請辭內幕曝光　電視台證實：年後暫別螢幕

控李麗珍3人行畸戀！　「爆料元配」44歲中風逝…染毒出書抖床事

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

李珠珢傳被用5倍薪資挖來台灣！　「預估驚人月收入」曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金赫拉, 宋慧喬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金靖產後2個月復工「被男星質疑太快」　嘆：難怪很多人邁不出這步
  2. 奧斯卡入圍／甜茶拿下小金人門票！　「跨性別女星」對決黛咪摩爾爭影后
  3. 《貞愛好運到》男星家中離世！享年僅39歲　法醫證實：是輕生
  4. 《黑暗榮耀》金赫拉公開挺宋慧喬新作！　簽美國經紀公司現況曝光
  5. SJ利特現身桃園棒球場「大跳應援舞」！　告白粉絲：我愛你們臺灣
  6. 鈕承澤3年前留下《跑馬》入獄　任賢齊「白肥一場」曾鬆口：想拍完
  7. 林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能
  8. NewJeans公開募集新團名！　ADOR公開警告：涉及重大違約事項
  9. 康康錄除夕節目突崩潰！　遭抗議「情緒不穩定干擾比賽」
  10. 李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366