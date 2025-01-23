林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人林葉亭的85歲失智父親16日下午3時離家失蹤，至今已經走失一周，仍然找不到人。林葉亭每天心急如焚地分享監視器畫面，希望能藉由網路的力量找到父親，她23日也透露情況陷入膠著，覺得很離奇。

▲林葉亭85歲的失智父親於上周走失。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

林葉亭表示，住家附近的監視器並不少，但只有四台攝影機拍到了父親的身影，讓她感到相當困惑，「太不科學了！難道你一直與我擦肩而過、我們同時存在這平行時空？還是你太想念以前的自己，走進了蟲洞時光機回到過去？」

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林葉亭分享了家人和警消人員不斷地搜尋過程，強調已經多次查閱監視器和行車記錄器，甚至使用空拍機檢查人無法到達的地方，但他們依然沒有找到任何線索。她也提到，父親原本是雨傘帶到哪丟到哪，連坐下休息後，都會忘記拿帽子，但現在卻哪裡也找不到，「警消人員山搜的天羅地網，通緝犯都插翅也難飛，可愛失智的你到底在哪裡？」道出了對父親的深深牽掛和焦慮。

▲林葉亭的父親已經走失一周。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

【林葉亭全文】

不可能！

不可能！

不可能！

這裡的監視器也不少,

為什麼只有這四隻（台）攝影機照到你,

太不科學了！

難道你一直與我擦肩而過～

我們同時存在這平行時空～

還是你太想念以前的自己～

走進了蟲洞時光機回到過去～

唉～

我韓劇看太多

但太多不合理的現象

人和神都無法解釋

監視器查了又查

走過的路不斷地在搜

小巴士的車內車外的行車記錄器也是一再的確認！

媽媽說找人不能只找地上

上次有一個爬山的民眾是在樹上被找到！

但是空拍機也是到達人去不了的地方一再的檢查！

85歲的阿公你是有多厲害

你雨傘走到哪丟到哪的！

你帶出的雨傘整座山也沒有看到？

有時候坐著休息，你就會忘記你的帽子，整座山也沒有看到！

你穿的洞洞布希拖鞋還是媽媽的，是可以爬多高？一隻腳的影子都沒有看到！

警消人員山搜的天羅地網

通緝犯都插翅也難飛，

可愛失智的你到底在哪裡

#柯南辦案

#請看到疑似的失智老人請打110