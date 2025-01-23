ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

柯佳嬿被問「坤達是媽寶嗎」全說了！　劉以豪大尺度自爆尿尿姿勢

記者黃庠棻／台北報導

愛情清醒喜劇《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗、謝依霖等實力派卡司領銜主演，金鐘影帝傅孟柏特別演出，聯手打造2025年情人節最細膩幽默的愛情「清醒」喜劇。

▲▼劉以豪(左)、編導李念修(中)、柯佳嬿(右)出席《童話故事下集》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲劉以豪（左）、編導李念修（中）、柯佳嬿(（右）出席《童話故事下集》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

今（23）日《童話故事下集》編導李念修、柯佳嬿、劉以豪共同出席媒體聯訪，搶先在影集上線前，透露這部描寫人間清醒的夫妻日常有多荒唐又真實，更大談彼此合作心情與拍攝現場的幕後趣事。柯佳嬿與劉以豪首度合作就飾演夫妻，兩人分別詮釋個性潑辣厭世的人妻林宜玲與呆萌媽寶男曾學友，是對從童話故事般夢幻相遇，到婚後過著相愛相殺日常的夫妻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼劉以豪(左)、柯佳嬿(右)出席《童話故事下集》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲劉以豪（左）、柯佳嬿（右）出席《童話故事下集》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

由於劉以豪在劇中飾演媽寶，柯佳嬿被問到現實生活中的老公坤達是否也有相似之處，毫不猶豫地回答「好像沒有」，像是劉以豪劇中剪腳指甲不會清理，她笑說丈夫「會正常剪，也會自己清理屑屑，不會像戲裡的曾學友一樣」。

▲▼柯佳嬿出席《童話故事下集》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲柯佳嬿出席《童話故事下集》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，劉以豪被問及拍完《童話故事下集》後，是否有被角色潛移默化，他隨即笑說「坐著尿尿」，坦言大約這五年來，被爸爸告知「坐著尿尿還不錯」，他便嘗試坐著尿尿，大讚這個方法「不會亂噴，也不會弄髒馬桶蓋而給別人困擾」，語畢馬上露出陣陣噴笑，直呼「太Detail了」。

▲▼劉以豪出席《童話故事下集》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲劉以豪出席《童話故事下集》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

Netflix愛情清醒喜劇《童話故事下集》，揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常，與公婆同住三年的宜玲，每七天就有一次想離婚的念頭，想搬出去但偏偏老公又是一個媽寶。然而她總在緊要關頭發現該死的老公學友還有一絲可愛，陷入「想搬，搬不走、想離，離不了」的泥沼。隨著她意外在交友軟體上遇見靈魂伴侶，子宮卻在這時「想生了」，讓她的人生圍繞在精神出軌和婚姻家庭的矛盾之間。該作將在2025年2月14日於Netflix全球獨家播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【笑容凍結】兒子開心拍照班導突然出現 他用手遮住眼不願面對XD

推薦閱讀

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

鬼鬼產後「現蹤士林公園」！只穿睡衣出門 0偽裝真實狀態全被拍

鬼鬼產後「現蹤士林公園」！只穿睡衣出門 0偽裝真實狀態全被拍

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

控李麗珍3人行畸戀！　「爆料元配」44歲中風逝…染毒出書抖床事

控李麗珍3人行畸戀！　「爆料元配」44歲中風逝…染毒出書抖床事

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

佳娜搭經濟艙氣哭被酸「公主」　祖雄發文護妻：不管別人怎麼看

佳娜搭經濟艙氣哭被酸「公主」　祖雄發文護妻：不管別人怎麼看

蔡阿嘎尾牙「員工可自填禮物」！大失血噴百萬…網羨煞：還有缺嗎

蔡阿嘎尾牙「員工可自填禮物」！大失血噴百萬…網羨煞：還有缺嗎

劉寶傑掰了18年《關鍵時刻》！請辭內幕曝光　電視台證實：年後暫別螢幕

劉寶傑掰了18年《關鍵時刻》！請辭內幕曝光　電視台證實：年後暫別螢幕

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

名模「綁低馬尾」遭廠商當眾大聲訓斥！　委屈啜泣哭…畫面曝光

名模「綁低馬尾」遭廠商當眾大聲訓斥！　委屈啜泣哭…畫面曝光

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

鬼鬼產後「現蹤士林公園」！只穿睡衣出門 0偽裝真實狀態全被拍

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

控李麗珍3人行畸戀！　「爆料元配」44歲中風逝…染毒出書抖床事

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

佳娜搭經濟艙氣哭被酸「公主」　祖雄發文護妻：不管別人怎麼看

蔡阿嘎尾牙「員工可自填禮物」！大失血噴百萬…網羨煞：還有缺嗎

劉寶傑掰了18年《關鍵時刻》！請辭內幕曝光　電視台證實：年後暫別螢幕

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

童話故事下集, 柯佳嬿, 劉以豪

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 韓女團Dreamcatcher又要來台！ 　3月開唱「7人全到齊」
  2. AKMU李燦赫2天前才傳分手女偶像　「再爆新戀情」女方身份曝光
  3. 大霈為《三個傻瓜》舞台劇「動鼻中膈手術」　開刀修復過程曝光！
  4. 邱鋒澤被粉絲抱怨敷衍「連婁峻碩也挨罵」！　發文道歉：上廁所不是藉口
  5. 柯佳嬿被問「坤達是媽寶嗎」全說了！　劉以豪大尺度自爆尿尿姿勢
  6. 「與安妮表演可能會被馬賽克」！　女女接吻火辣獻舞走法律邊緣
  7. 安心亞尾牙穿超辣！正面挖3個洞「黑bra被看光」狂露腿 千人讚爆
  8. 劉寶傑掰了18年《關鍵時刻》！請辭內幕曝光　電視台證實：年後暫別螢幕
  9. 江宏傑挑戰綜藝天王　一個不爽就把胡瓜趕走
  10. 《吹吹風》將迎大結局！陳柏霖變身「女友傻瓜」寵郭雪芙招式曝光

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366