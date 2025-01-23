柯佳嬿被問「坤達是媽寶嗎」全說了！　劉以豪大尺度自爆尿尿姿勢

記者黃庠棻／台北報導

愛情清醒喜劇《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗、謝依霖等實力派卡司領銜主演，金鐘影帝傅孟柏特別演出，聯手打造2025年情人節最細膩幽默的愛情「清醒」喜劇。

▲劉以豪（左）、編導李念修（中）、柯佳嬿(（右）出席《童話故事下集》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

今（23）日《童話故事下集》編導李念修、柯佳嬿、劉以豪共同出席媒體聯訪，搶先在影集上線前，透露這部描寫人間清醒的夫妻日常有多荒唐又真實，更大談彼此合作心情與拍攝現場的幕後趣事。柯佳嬿與劉以豪首度合作就飾演夫妻，兩人分別詮釋個性潑辣厭世的人妻林宜玲與呆萌媽寶男曾學友，是對從童話故事般夢幻相遇，到婚後過著相愛相殺日常的夫妻。

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▲劉以豪（左）、柯佳嬿（右）出席《童話故事下集》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

由於劉以豪在劇中飾演媽寶，柯佳嬿被問到現實生活中的老公坤達是否也有相似之處，毫不猶豫地回答「好像沒有」，像是劉以豪劇中剪腳指甲不會清理，她笑說丈夫「會正常剪，也會自己清理屑屑，不會像戲裡的曾學友一樣」。





▲柯佳嬿出席《童話故事下集》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，劉以豪被問及拍完《童話故事下集》後，是否有被角色潛移默化，他隨即笑說「坐著尿尿」，坦言大約這五年來，被爸爸告知「坐著尿尿還不錯」，他便嘗試坐著尿尿，大讚這個方法「不會亂噴，也不會弄髒馬桶蓋而給別人困擾」，語畢馬上露出陣陣噴笑，直呼「太Detail了」。





▲劉以豪出席《童話故事下集》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

Netflix愛情清醒喜劇《童話故事下集》，揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常，與公婆同住三年的宜玲，每七天就有一次想離婚的念頭，想搬出去但偏偏老公又是一個媽寶。然而她總在緊要關頭發現該死的老公學友還有一絲可愛，陷入「想搬，搬不走、想離，離不了」的泥沼。隨著她意外在交友軟體上遇見靈魂伴侶，子宮卻在這時「想生了」，讓她的人生圍繞在精神出軌和婚姻家庭的矛盾之間。該作將在2025年2月14日於Netflix全球獨家播出。