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告五人真的沒極限！　「送歌迷世運門票＋手機」還現場call out

記者蔡琛儀／台北報導

新一代天團告五人將在4月12日於高雄世運主場館開唱，也是華語歌手中最年輕站上此地演出的人，他們今（23日）舉辦記者會，並宣告演唱會將有4大無極限，分別是預算無極限、環場無極限、曲目無極限以及嘉賓無極限，至於嘉賓到底是誰，犬青說有想了一些名單，雲安神秘表示：「他們都答應了。」證實嘉賓不只一組。

▲▼告五人[MY MAGIC 宇宙超有趣] 極限起航：前進世運記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼告五人將在4月12日首站上高雄世運開唱。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼告五人[MY MAGIC 宇宙超有趣] 極限起航：前進世運記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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雲安被問到是否有約親舅公、動力火車成員尤秋興，他笑說：「要看看他們有沒有空。」告五人還紛紛許願「無極限」的嘉賓人選，包括告五人曾幫唱暖場的Coldplay，讓陶晶瑩用台語搞笑喊：「想得美！」至於「預算無極限」，雲安透露本來有想過要學歐美歌手，在演唱會上吊鋼絲、噴火槍，「或是把謙哥綁在鼓上讓他360度轉，但後來決定還是跟歌迷好好互通就好。」

唱片公司今天大手筆打造記者會，還請到兩組世運「前輩」師兄五月天錄VCR、張惠妹傳訊恭喜，阿妹說：「聽說你們有偷偷買票來看我的大巨蛋演唱會？這次你們要到世運主場館開唱，很快就換我在大巨蛋的觀眾席為你們加油了吧！」而主持人陶晶瑩也說，之前五月天在世運開唱，曾發生團長怪獸不慎摔落舞台的意外，因此特別提醒告五人屆時要小心安全。

▲▼告五人[MY MAGIC 宇宙超有趣] 極限起航：前進世運記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲五月天錄製VCR祝賀告五人。（圖／記者周宸亘攝）

憶起8年前告五人首次演唱會台下只有5人1狗，甚至舞台只是簡陋的木棧板，如今唱到5萬人的世運場地，團長哲謙說：「那時候的心情跟今天記者會上台的心情一樣，很快樂也很珍貴，不管是什麼樣的氛圍感都要好好珍惜它，而且我們很幸福，能用音樂感染台下的人，這件事很得來不易。」

他們也不擔心老被說太商業，雲安表示：「初衷這件事不用一直提醒，只要我們每次做事都有原則在，希望演唱會好看好聽，讓大家的快樂和悲傷有地方抒發，對我們來說很重要，我們一直沒有變過，看到歌迷真誠的樣子，就不會去想別的事。」而他們這次也相當寵粉，用洗衣機現場抽出三名幸運粉絲，每人2張世運演唱會門票、代言的手機一支、還有演唱會後後台合照機會。

▲▼告五人[MY MAGIC 宇宙超有趣] 極限起航：前進世運記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼告五人現場call out給幸運粉絲。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼告五人[MY MAGIC 宇宙超有趣] 極限起航：前進世運記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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