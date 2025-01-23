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有千萬補助金到底要不要生　Gigi回：「還要再多一點」

記者葉文正／台北報導


Gigi和眼科醫師黃宥嘉、兒童職能治療師張旭鎧日前到八大第1台《大雲時堂》和主持人李四端一同討論「不婚不生」議題，根據調查顯示，不結婚或是不生孩子的人，最大的因素都是經濟力的問題。

▲《大雲時堂》主持人李四端(左二)和來賓Gigi(右二)、眼科醫師黃宥嘉(右一)、兒童職能治療師張旭鎧(左一)。（圖／八大提供）

▲《大雲時堂》主持人李四端(左二)和來賓Gigi(右二)、眼科醫師黃宥嘉(右一)、兒童職能治療師張旭鎧(左一)。（圖／八大提供）

李四端問Gigi：「現在有沒有任何經濟的誘因，會讓妳思考生孩子？改變妳的想法？」Gigi不加思索秒回：「不會，我經濟獨立了！」李四端假設問她，若孩子18歲前有補助千萬的養育費，是否會有生孩子的念頭？Gigi則開玩笑回應：「要再多一點！」

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▲《大雲時堂》主持人李四端(左二)和來賓Gigi(右二)、眼科醫師黃宥嘉(右一)、兒童職能治療師張旭鎧(左一)。（圖／八大提供）

▲Gigi談到自己不生的原因。（圖／八大提供）

八大第1台《大雲時堂》過年期間照常播出，將探討「不婚不生」議題，Gigi在節目中解釋自己不生並不是經濟的問題，而是源自從小的家庭背景。她說，「我兩歲時，我的父母親就離婚了，我是從小跟著奶奶長大，然後輪流在兩個姑姑家寄居。」

回想成長的過程中，她體會到要把小孩生下來，就要有責任照顧養育，要不然就不要生，「我十七歲的時候，我父親又再婚，我有短暫的搬回去跟他住了一陣子。」那時候剛好父親再婚的孩子誕生，Gigi目睹到大人的手忙腳亂、不知所措和小孩的哭鬧不停，因此在Gigi二、三十歲時，她就很確定自己沒有想要生小孩，「我決定不生，是因為我經歷過這一切，所以我了解自己，覺得我不適合。」

Gigi透露身邊有幾位朋友，都生了兩個以上的小孩，她也曾被詢問過相關問題，「他們也會一直問我們要不要生？然後過了5年就說，算了！你們不要生好了！」儘管自己沒有生兒育女的打算，但Gigi坦言感受到朋友們因為孩子而有不同的喜悅，「偶爾也會看到他們眼神，露出不一樣的開心，這是我們永遠沒辦法體會的。」《大雲時堂》每週六晚間九點在八大第1台全台首播。

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