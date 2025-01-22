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從小就精緻！張柏芝14歲「超靈氣舊照」　網讚：真女神

港星張柏芝擁有一半英國血統，14歲時甜美的外型受關注。（翻攝自香港電影吧）

▲港星張柏芝擁有一半英國血統，14歲時甜美的外型受關注。（圖／翻攝自香港電影吧）

圖文／鏡週刊

港星張柏芝（張栢芝）擁有一半英國血統，甜美的外型受關注，跟前夫謝霆鋒育有2個兒子，沒想到在2018年突然祕產一子「小王子」Marcus，「爸爸是誰？」至今仍是謎，愛小孩的張柏芝除了努力工作賺錢，大部分時間都花在照顧寶貝兒子身上，而她14歲拍下的舊照，先前也被網友曝光，從小就有精緻美麗的臉蛋，引起網友瘋讚：「這才是真正的女神！」

在微博「香港電影吧」有5張張柏芝14歲的舊照，照片中，張柏芝身穿藍色背心和長褲，充滿靈氣的雙眼，留著一頭烏黑長髮，混血兒的立體五官非常突出，就算沒有畫上濃艷妝容，看來非常清秀。PO文一出，網友紛紛狂讚：「這才是真正的女神！」「真的太離譜！自然美足以打敗任何整容女星。」

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張柏芝身穿藍色背心和長褲，雙眼充滿靈氣。（翻攝自香港電影吧）

▲張柏芝身穿藍色背心和長褲，雙眼充滿靈氣。（圖／翻攝自香港電影吧）

事實上，張柏芝18歲就出道拍廣告，隔年因周星馳賞識演出電影《喜劇之王》女主角，一炮而紅成為人氣女演員，1999年，她乘勝追擊跨入歌壇推出首張個人單曲《任何天氣》，不過張柏芝也經歷了生子離婚的痛苦，還有與陳冠希不雅照片全集在網絡流傳，後來才逐漸走出低潮，先前參加中國綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，也有幾部戲劇作品播出，人氣又再度創新高。


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