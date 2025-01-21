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陳玉珍刪公視預算嗆「要飯」　陳玉勳領軍發聲：孫中山到處討錢才革命成功

記者蕭采薇／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視整年度23億預算，引發文化界諸多人士反彈，最終國民黨團改為「刪除1％」。而由《總鋪師》導演陳玉勳領軍的「中華民國電影導演協會」，發出一封「給年輕影視工作者的公開信」，其中寫道：「孫中山先生也是到處討錢才能革命成功。」

▲▼2023台北電影節，評審-陳玉勳。（圖／記者周宸亘攝）

包括陳玉勳、《華燈初上》導演連奕琦、《九降風》導演林書宇、《月老》導演九把刀（柯景騰）、《女朋友，男朋友》導演楊雅喆、《不夠善良的我們》導演徐譽庭和《關於我和鬼變成家人的那件事》導演程偉豪等協會理監事，針對立委陳玉珍的「要飯說」，共同發表公開信。

信中開宗明義寫道：「這幾天相信大家都很悶，也許是我們中生代的導演不爭氣，讓大家背負著要飯的罵名，真的很抱歉。」並透露「拍片仔」的心酸，「工作狀況比要飯的還慘，夏天曬太陽、冬天冷風吹整天、大清早出門、大半夜才能休息。」

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但信中也表明，之所以願意堅持下去，就是對這份工作的熱愛，「因為我們有夢想、有信仰，再艱難都別忘記驅動我們熱情的是我們對事物的關懷，關心弱勢、關心公平正義、關心人、關心土地、要飯的人權我們也關心。」

其中更不忘呼籲，韓國影視能夠打入國際市場，正是因為他們「重視本土文化、發揚韓國文化，讓其他國家觀眾覺得有特殊性，過去台灣的賣座電影也幾乎都是和本土文化相關題材。」透過這封公開信，也對新生代影視工作者喊話：「繼續說自己的故事吧！」、「回家告訴父母你是在做ㄧ個值得驕傲的工作。」

「中華民國電影導演協會」 給年輕影視工作者的公開信

這幾天相信大家都很悶，也許是我們中生代的導演不爭氣，讓大家背負著要飯的罵名，真的很抱歉，其實我們拍片仔的工作狀況比要飯的還慘，夏天曬太陽、冬天冷風吹整天、大清早出門、大半夜才能休息。放飯時常常領了便當就坐在路邊吃，拍戲時被趕來趕去，只差沒被噴水。領了一點不敢跟父母講的微薄酬勞，還是會認真報稅；認真辛苦拍的片賣座時，分不到錢也很開心；票房淒慘時，難過一陣子還是必須繼續幹。

但是我們就是喜歡這份工作，因為我們有夢想、有信仰，再艱難都別忘記驅動我們熱情的是我們對事物的關懷，關心弱勢、關心公平正義、關心人、關心土地、要飯的人權我們也關心。關心一些沒人關心的事可能賺不到錢，但我們會活得很充實很自在。再艱困都不要忘記本土文化的重要性，韓國影視能夠打入國際市場是因為他們重視本土文化、發揚韓國文化，讓其他國家觀眾覺得有特殊性。過去台灣的賣座電影也幾乎都是和本土文化相關題材。

繼續說自己的故事吧！政權會轉替、政客會過去，但是一部電影可能幾十年甚至百年後還有人看。別人說你是要飯的，沒關係，建商的容積獎勵也是在要飯，孫中山先生也是到處討錢才能革命成功，有飯沒飯都謝謝賞飯吃的納稅人和觀眾。

文化部補助的預算被刪了，年輕人追求夢想的機會少了、更艱難了，但我們再窮都還有創作自由，那是前人流血流汗拼來的，千萬不能放棄，放棄了就什麼都沒有了！人生很短，做自己的夢、說自己想說的故事吧！中華民國電影導演協會與大家一起努力。

蛇年到了，套用巨蛇娘娘文英阿姨的一句話：回去看你老母，回家告訴父母你是在做ㄧ個值得驕傲的工作。

▲「中華民國電影導演協會」，發出一封「給年輕影視工作者的公開信」。（圖／翻攝自Facebook／中華民國電影導演協）

▲「中華民國電影導演協會」，發出一封「給年輕影視工作者的公開信」。（圖／翻攝自Facebook／中華民國電影導演協會）

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陳玉勳, 陳玉珍, 連奕琦, 林書宇, 九把刀, 柯景騰, 楊雅喆, 徐譽庭, 程偉豪

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