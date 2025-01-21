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張致恒老婆突發文「全家跳樓」！　網嚇壞：4個孩子是無辜的

記者劉宛欣／綜合報導

港星張致恒偶像團體出身，因爆出劈腿5女，被港媒封「世紀渣男」，演藝事業全毀，他在2019年和女粉絲雯雯結婚，一連生下4子，但一家人卻頻頻有財務狀況，曾貼出收款QR code求網友捐款，去年底又被拍到改行當外包工人，經濟情況未能改善，似乎造成夫妻倆極大壓力，雯雯甚至發文寫下「真的可以成家跳樓」，引發擔憂。

▲張致恒一家四口。（圖／翻攝自雯雯Instagram）

▲張致恒一家四口。（圖／翻攝自雯雯Instagram）

新年將至，夫妻倆再次面臨重大難關，張致恆近來不斷努力工作，包含工地做苦工、登台演出，然而因為年假臨近，許多行業開始放假，使得他的收入隨之停擺，再次透過限時動態中向外界求助，表示：「做了明天公司就停業，有沒有可以做的part time（兼職）？」雯雯則表達出極度的絕望，她發佈黑底白字的訊息，寫道：「真的可以成家跳樓，這次過年又提早停業，還不知道什麼時候能有工作！」內容讓不少網友感到震驚，紛紛留言勸她「4個小朋友是無辜的！」

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▲張致恒一家四口。（圖／翻攝自雯雯Instagram）

▲雯雯絕望發文引擔憂。（圖／翻攝自雯雯Instagram）

2024年底時，一張張致恒身穿橙色工作服站在街頭進行接線工作的照片流出。這一幕讓網友讚賞他的工作態度，據悉，香港的外包工人日薪約為800港幣（約新台幣3336元），可以看出他相當努力想要維持生計。

張致恒曾在2023年接受媒體訪問，首次公開談及自己的狀況。他坦言由於劈腿事件，形象遭遇了極大打擊，曾在逛超市時，被路人直接叫「渣男」。張致恒還透露，自己在找工作時曾遭遇重重困難，甚至有公司因為他的形象問題而將他解僱，還有雇主在查看他的身分證後，直接表示不再聘用他。

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