ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／《牛車》導演指名要她演　安心亞苦練「鼻子吹直笛」遭打槍

記者黃庠棻／專訪

女星安心亞出道至今邁入第17年，初期在綜藝節目《全民最大黨》中成為班底，後來在戲劇、唱片圈都有出色表現，尤其是演技更多次獲得金鐘獎提名，在2023年《牛車來去》中的苦情演出更是受到好評，新戲《火車來去》即將播出，她在接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了自己的心情。

▲▼安心亞新戲《火車來去》專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／記者李毓康攝）

2025年全新生活情感劇《火車來去》由金鐘導演李岳峰帶領《牛車來去》主創團隊全新打造，集結安心亞、鍾承翰、許孟哲、楊烈、霍正奇、伊正、梁家榕、何豪傑、蔡阿炮、吳鈴山、石知田、張育綺、侯彥西、黃婕菲、羅文君、許瓊月等全新卡司組合聯袂演繹，將於2025年2月2日大年初五在華視、公視臺語台首播。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金曲歌王荒山亮替《火車來去》安心亞打造專屬歌曲。（圖／華視、公視台語台提供）

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

談到接下《火車來去》的契機，安心亞坦言「很早就決定了」，原來當年在《牛車來去》的慶功宴上，李岳峰導演就宣布要籌備新的作品，馬上就點名要她來當女主角，當時對方還說「要寫一個完全不一樣的角色，會讓人很意外」，她一聽也欣然一口答應。

▲▼安心亞新戲《火車來去》專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／記者李毓康攝）

因為《火車來去》的前作《牛車來去》有很大的迴響，安心亞演出苦情的「阿春」一角也讓大批觀眾眼睛為之一亮，被問到演出續作是否會有更大壓力時，她坦言「沒有到平常心，但也沒有壓力特別大」，態度相當坦率，她強調因為兩部故事性質不太一樣，新作比較有喜劇感，直呼「有盡力做到不一樣的樣子，很期待大家看到」。

▲金曲歌王荒山亮替《火車來去》安心亞打造專屬歌曲。（圖／華視、公視台語台提供）

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

新作《火車來去》的劇情中，由火車串起村裡一群人的故事，安心亞笑說自己對於搭火車最大的印象就是「台鐵便當很好吃」，不管是拍戲還是出遊，只要搭火車都一定會買便當來享用，回想起自己與火車的連結，他笑說「都只有好的回憶」。

▲▼安心亞新戲《火車來去》專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／記者李毓康攝）

這一次安心亞在《火車來去》中飾演個性直接又顧家的「文秀」，她表示自己跟角色最相似的地方在於個性都很直率、想講什麼就講什麼，但私底下的她在直率的同時，說話也總是顧慮很多，會擔心說話的後果，而文秀則是「天不怕地不怕」。

▲▼安心亞新戲《火車來去》專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，安心亞飾演的文秀在第一集就有武打的戲份，她透露劇組有請來專業的武打指導，開心分享自己被對方大讚「很有天份，打起來很順」，透露在拍戲前有事前排練，都是真的來，她笑說自己「很耐摔」，雖然當下沒有受傷，但回去才發現身體有不少瘀青。

▲▼安心亞新戲《火車來去》專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／記者李毓康攝）

講到武打戲，安心亞滿臉都是興奮，除了驕傲地表示自己被武打指導稱讚很有天份之外，也表達了未來想要嘗試女打仔的角色，一旁的經紀人也附和「她真的與生俱來」，因為她不僅都能輕易記住武打的來回動作，表情也能夠完美詮釋打架的生動感，笑說「很像真的」。

▲▼安心亞新戲《火車來去》專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／記者李毓康攝）

被問到拍攝《火車來去》印象最深刻的趣事，安心亞笑說有一場過年團圓戲，導演李岳峰靈機一動要角色們表演一段「才藝」，於是每個人都要準備一段小小的表演，突如其來的任務讓她焦頭爛額，本來準備了「鼻孔吹直笛」，還練習了好久，以為效果會很好，卻沒想到被導演打槍「不好笑，而且那個年代沒有直笛」，最後學了魔術才得以過關。

▲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

而這一次《火車來去》卡司強大，安心亞在劇中的媽媽由前輩梁家榕飾演，她坦言第一次見到對方就覺得很漂亮，笑說「被她的美麗驚訝到，而且媽媽講話很溫柔」，更透露私底下拍戲空檔都會偷偷觀察對方，發現前輩戲裡戲外都很溫柔，像仙女一樣，就連流汗、擦汗都很完美。

▲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

另外，安心亞跟許孟哲在《火車來去》也有許多對手戲，兩在劇中是青梅竹馬，對方從小就暗戀她，戲外對方是她演藝圈的前輩，被問及戲裡都在欺負男方，甚至還有動手捏臉的戲碼，戲外是否會尷尬，她則笑說「因為年紀差不多，忘記輩份，沒有把他當作前輩」，兩人其實私下感情不錯，所以戲裡的欺負戲碼「打捏都來真的」，但基於禮貌都有先知會一聲，不過對方因為全身都是肌肉，反而捏起來「痛的是自己」。

▲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

戲裡，安心亞身邊有青梅竹馬許孟哲，她還暗戀著離開家鄉很久的鍾承翰，被問到現實生活中會選擇誰時，她毫不猶豫選了「很久沒見的初戀」，同時笑說「青梅竹馬天天在一起，沒有交往就是沒感覺」，也透露自己小時候談戀愛時比較主動，因為「被拒絕沒壓力」不過成功率很高。

▲▼安心亞新戲《火車來去》專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／記者李毓康攝）

現在的安心亞面對感情，不主動也不被動，抱持著順其自然的狀態，採訪中也大方成人目前身邊沒有追求者，更沒有護花使者，已經單身有一段時間。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#逢甲 超萌 #鴕鳥 逛大街！ 路人圍觀飼主取名 #志玲

推薦閱讀

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店…竟回：會腿軟的

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店…竟回：會腿軟的

謝欣穎凌晨突PO「你有什麼我值得去愛」！爆分手王柏傑1月 鬆口洩心聲

謝欣穎凌晨突PO「你有什麼我值得去愛」！爆分手王柏傑1月 鬆口洩心聲

林立爆色聊女粉「10年妻出面幫道歉」！求對方男友原諒　本人也發聲

林立爆色聊女粉「10年妻出面幫道歉」！求對方男友原諒　本人也發聲

林立「邊打12強邊傳曖昧私訊」被抓包！她男友要求：250 談判內幕曝

林立「邊打12強邊傳曖昧私訊」被抓包！她男友要求：250 談判內幕曝

吳奇隆帶家人返台過年！破婚變謠言「和劉詩詩好得很」親友曝現況

吳奇隆帶家人返台過年！破婚變謠言「和劉詩詩好得很」親友曝現況

林立IG曖昧「要求閱後即焚」！反被控性騷 她身分起底：一直沒追到

林立IG曖昧「要求閱後即焚」！反被控性騷 她身分起底：一直沒追到

藍委刪預算引演藝圈反彈！　「公開發聲12藝人名單」一次看

藍委刪預算引演藝圈反彈！　「公開發聲12藝人名單」一次看

20歲空手道美少女曬近況！　「臉腫成2倍大」粉絲笑：變洪金寶

20歲空手道美少女曬近況！　「臉腫成2倍大」粉絲笑：變洪金寶

祈錦鈅「衣服穿太小件」！半邊被看光 解放細肩帶：都在看有沒有掉下來

祈錦鈅「衣服穿太小件」！半邊被看光 解放細肩帶：都在看有沒有掉下來

李威被爆秘婚…又恐遭檢察官「改列被告」　堂弟李易說話了！

李威被爆秘婚…又恐遭檢察官「改列被告」　堂弟李易說話了！

CNBLUE才宣佈3月來台　「鄭容和無預警動手術」經紀公司發聲

CNBLUE才宣佈3月來台　「鄭容和無預警動手術」經紀公司發聲

昆凌嫁周杰倫10年揭「2事都沒變」　真實相處超甜：我們撐過來了

昆凌嫁周杰倫10年揭「2事都沒變」　真實相處超甜：我們撐過來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店…竟回：會腿軟的

謝欣穎凌晨突PO「你有什麼我值得去愛」！爆分手王柏傑1月 鬆口洩心聲

林立爆色聊女粉「10年妻出面幫道歉」！求對方男友原諒　本人也發聲

林立「邊打12強邊傳曖昧私訊」被抓包！她男友要求：250 談判內幕曝

吳奇隆帶家人返台過年！破婚變謠言「和劉詩詩好得很」親友曝現況

林立IG曖昧「要求閱後即焚」！反被控性騷 她身分起底：一直沒追到

藍委刪預算引演藝圈反彈！　「公開發聲12藝人名單」一次看

20歲空手道美少女曬近況！　「臉腫成2倍大」粉絲笑：變洪金寶

祈錦鈅「衣服穿太小件」！半邊被看光 解放細肩帶：都在看有沒有掉下來

李威被爆秘婚…又恐遭檢察官「改列被告」　堂弟李易說話了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

安心亞, 火車來去

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳宇森野火劫後餘生！帶2小狗返家　太太誤吸毒灰「感覺器官全移位」
  2. 玖壹壹健志認當爸後變了！　「以前對小孩無感」妻揭他上班前舉動
  3. 蔡尚樺露大腿根主持尾牙！　「戰袍開高衩」身材看光激辣
  4. 專訪／《牛車》導演指名要她演　安心亞苦練「鼻子吹直笛」遭打槍
  5. 男團成員當眾向曖昧對象告白！　驚見「肌肉版陳傑憲」亂入
  6. 《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約
  7. 林依晨北藝大高材生師妹出道　「介入女女戀當小三」收好消息哭了
  8. 日本地震防災包「城鄉版本不同」　歐陽靖曝原因：偏鄉更大包
  9. 遭陳玉珍酸「丟掉要飯的碗」！　名導楊雅喆自嘲：不完全錯
  10. 藍心湄直接傳授神級舞蹈 陳美鳳羅馬大街跳舞有靠山

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366