專訪／《牛車》導演指名要她演　安心亞苦練「鼻子吹直笛」遭打槍

記者黃庠棻／專訪

女星安心亞出道至今邁入第17年，初期在綜藝節目《全民最大黨》中成為班底，後來在戲劇、唱片圈都有出色表現，尤其是演技更多次獲得金鐘獎提名，在2023年《牛車來去》中的苦情演出更是受到好評，新戲《火車來去》即將播出，她在接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了自己的心情。

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／記者李毓康攝）

2025年全新生活情感劇《火車來去》由金鐘導演李岳峰帶領《牛車來去》主創團隊全新打造，集結安心亞、鍾承翰、許孟哲、楊烈、霍正奇、伊正、梁家榕、何豪傑、蔡阿炮、吳鈴山、石知田、張育綺、侯彥西、黃婕菲、羅文君、許瓊月等全新卡司組合聯袂演繹，將於2025年2月2日大年初五在華視、公視臺語台首播。

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▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

談到接下《火車來去》的契機，安心亞坦言「很早就決定了」，原來當年在《牛車來去》的慶功宴上，李岳峰導演就宣布要籌備新的作品，馬上就點名要她來當女主角，當時對方還說「要寫一個完全不一樣的角色，會讓人很意外」，她一聽也欣然一口答應。

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／記者李毓康攝）

因為《火車來去》的前作《牛車來去》有很大的迴響，安心亞演出苦情的「阿春」一角也讓大批觀眾眼睛為之一亮，被問到演出續作是否會有更大壓力時，她坦言「沒有到平常心，但也沒有壓力特別大」，態度相當坦率，她強調因為兩部故事性質不太一樣，新作比較有喜劇感，直呼「有盡力做到不一樣的樣子，很期待大家看到」。

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

新作《火車來去》的劇情中，由火車串起村裡一群人的故事，安心亞笑說自己對於搭火車最大的印象就是「台鐵便當很好吃」，不管是拍戲還是出遊，只要搭火車都一定會買便當來享用，回想起自己與火車的連結，他笑說「都只有好的回憶」。

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／記者李毓康攝）

這一次安心亞在《火車來去》中飾演個性直接又顧家的「文秀」，她表示自己跟角色最相似的地方在於個性都很直率、想講什麼就講什麼，但私底下的她在直率的同時，說話也總是顧慮很多，會擔心說話的後果，而文秀則是「天不怕地不怕」。

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，安心亞飾演的文秀在第一集就有武打的戲份，她透露劇組有請來專業的武打指導，開心分享自己被對方大讚「很有天份，打起來很順」，透露在拍戲前有事前排練，都是真的來，她笑說自己「很耐摔」，雖然當下沒有受傷，但回去才發現身體有不少瘀青。

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／記者李毓康攝）

講到武打戲，安心亞滿臉都是興奮，除了驕傲地表示自己被武打指導稱讚很有天份之外，也表達了未來想要嘗試女打仔的角色，一旁的經紀人也附和「她真的與生俱來」，因為她不僅都能輕易記住武打的來回動作，表情也能夠完美詮釋打架的生動感，笑說「很像真的」。

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／記者李毓康攝）

被問到拍攝《火車來去》印象最深刻的趣事，安心亞笑說有一場過年團圓戲，導演李岳峰靈機一動要角色們表演一段「才藝」，於是每個人都要準備一段小小的表演，突如其來的任務讓她焦頭爛額，本來準備了「鼻孔吹直笛」，還練習了好久，以為效果會很好，卻沒想到被導演打槍「不好笑，而且那個年代沒有直笛」，最後學了魔術才得以過關。

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

而這一次《火車來去》卡司強大，安心亞在劇中的媽媽由前輩梁家榕飾演，她坦言第一次見到對方就覺得很漂亮，笑說「被她的美麗驚訝到，而且媽媽講話很溫柔」，更透露私底下拍戲空檔都會偷偷觀察對方，發現前輩戲裡戲外都很溫柔，像仙女一樣，就連流汗、擦汗都很完美。

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

另外，安心亞跟許孟哲在《火車來去》也有許多對手戲，兩在劇中是青梅竹馬，對方從小就暗戀她，戲外對方是她演藝圈的前輩，被問及戲裡都在欺負男方，甚至還有動手捏臉的戲碼，戲外是否會尷尬，她則笑說「因為年紀差不多，忘記輩份，沒有把他當作前輩」，兩人其實私下感情不錯，所以戲裡的欺負戲碼「打捏都來真的」，但基於禮貌都有先知會一聲，不過對方因為全身都是肌肉，反而捏起來「痛的是自己」。

▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

戲裡，安心亞身邊有青梅竹馬許孟哲，她還暗戀著離開家鄉很久的鍾承翰，被問到現實生活中會選擇誰時，她毫不猶豫選了「很久沒見的初戀」，同時笑說「青梅竹馬天天在一起，沒有交往就是沒感覺」，也透露自己小時候談戀愛時比較主動，因為「被拒絕沒壓力」不過成功率很高。





▲安心亞新戲《火車來去》即將開播。（圖／記者李毓康攝）

現在的安心亞面對感情，不主動也不被動，抱持著順其自然的狀態，採訪中也大方成人目前身邊沒有追求者，更沒有護花使者，已經單身有一段時間。