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琳妲「內褲濕透」！一移到館內：隔天直接37.4度 揭跳籃棒球辛酸

記者潘慧中／綜合報導

琳妲（林羿禎）不只是反骨男孩的成員，還身兼職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）成員。近日格外引起討論的是，她體驗了「一日領航猿啦啦隊」，並比較跳籃球、棒球啦啦隊的差別。

▲▼琳妲。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）▲▼琳妲。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

▲琳妲最近體驗了「一日領航猿啦啦隊」。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

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琳妲最近在社群網站透露，雖然職棒啦啦隊會面對陽光曝曬的挑戰，「內褲濕透，妝會花掉」，經常需要忍受悶熱、大汗淋漓的狀態，但職籃啦啦隊也有辛苦之處。

▲琳妲擔任職棒啦啦隊多年。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

經過這次體驗，琳妲發現職籃啦啦隊在賽前5小時就要到場排舞，下班還要留下來拍攝影片，努力經營自媒體，「行銷球隊、行銷自己。」不只這樣，就算寒流來襲，籃球館內仍開著冷氣，女孩們還要穿短袖或無袖服裝應援，「這是我最敬佩她們的。」

▲▼琳妲。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

▲▼琳妲賣力跳舞的背後，隔天一起床就發燒了。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

▲▼琳妲。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）▲▼琳妲。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

琳妲親身經歷後，「真的冷到腦袋超痛，手毛豎起，雞皮直接疙瘩掉滿地，嘴巴笑到要裂掉，因為真的太乾」，隔天起床後還直接發燒到37.4度，讓她對職籃啦啦隊感到由衷的敬佩。

琳妲IG全文：

體驗一日領航猿啦啦隊

好多人問我跳籃球跟棒球差別在哪
我想說的是棒球啦啦隊真的都很辛苦，要曬太陽，可能會中暑
而且很悶、非常容易大爆汗，內褲濕透，妝會花掉

但其實籃球啦啦隊也不輕鬆
賽前五小時就到現場準備彩排內容、排舞
下班後還要留下來拍影片經營自媒體
行銷球隊、行銷自己

重點是寒流來襲，籃球館還開著冷氣
女孩們穿短袖或無袖，抵著寒冷的冬天在球場上賣力應援
這是我最敬佩她們的
因為我真的冷到腦袋超痛，手毛豎起，雞皮直接疙瘩掉滿地
嘴巴笑到要裂掉，因為真的太乾隔天早上直接37.4度

然後⋯⋯籃球場的燈光拍起來真的很美

我也真的是年紀開始大了
小時候都會看哪個球員很帥是英雄
我現在滿腦子只想送給他們內褲穿
啦啦隊只想送炸奶神器給她們
我這是什麼場外職業病

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