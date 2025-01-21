朴寶英出道19年破格染金髮！人間洋娃娃髮型現身　陪粉絲比愛心聊天　

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星朴寶英擁有洋娃娃般的凍齡外表，她所主演的戲劇皆會引起熱烈迴響，但出道以來幾乎以黑髮、深褐色髮為主，21日現身機場，罕見挑染成金髮，帽子底下若隱若現的造型，令粉絲驚訝不已，留言直呼「超美」、「有不同的氛圍」。

▲朴寶英出道19年難得以金髮現身。（圖／翻攝自Newsen）



朴寶英21日現身仁川機場，準備飛往法國巴黎參加時尚秀，她難得以新造型現身，將兩側的頭髮染成金色，髮尾仍保留褐色，由於她戴著帽子現身，巧妙地遮住新髮型，也讓粉絲相當好奇，她的髮型真實面貌，只是她出道以來，難得染成突兀的金髮，粉絲驚呼「太期待了」、「人間洋娃娃」。

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▲朴寶英一路上陪粉絲聊天還比愛心。（圖／翻攝自Newsen）



向來親切的朴寶英，機場門口拍完照後，主動收下粉絲遞來的信件，並露出甜美笑容表示「謝謝」，還一路陪著攝影記者與粉絲聊天，有人問她「看起來很冷」，她笑喊「嗯，會冷」，當身邊粉絲想要比愛心，她也立刻伸手比出愛心，親民風格相當圈粉。

▲朴寶英前往巴黎出席時尚活動。（圖／翻攝自Newsen）



事實上，朴寶英出道19年以來，身為演員的她，為了符合戲劇形象，很少大幅度改變造型，這次以金髮現身，引起各界猜測是否為了新戲改變，相當期待完整髮型曝光的那日。