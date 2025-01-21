Angelababy回來了！主演新劇《相思令》空降開播…解封重返戲劇咖

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星Angelababy（楊穎）於2023年9月又因前往巴黎觀賞「瘋馬秀」，遭到大陸輿論砲轟及官方「軟封殺」。她在大陸的社群帳號直到去年初解封，但工作活動仍在時尚圈，而昨日（20）她主演的古裝劇《相思令》空降開播，被陸網解讀「官方解封」，正式回歸戲劇圈。

▲Angelababy遭軟封殺一年多，主演古裝劇空降開播。（圖／翻攝自微博）

Angelababy遭軟封殺一年多，除了遭受全網撻伐，所有社群平台全部遭到禁言，最大損失是退出主持10年的綜藝《奔跑吧》，且主演的戲劇全變成待播劇。而她主演的古裝劇《相思令》去年6月傳出已經通過廣電審查，被期待超過半年，直至現在以空降方式開播。

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▲Angelababy《相思令》過廣電審查取得許可播出，陸網解讀是「官方解封」。（圖／翻攝自微博）

《相思令》其實改編自台灣言情小說作家席絹的小說《搶來的新娘》，由Angelababy搭檔宋威龍主演，描述焱南城邦君家長女「君綺羅」在一次行商過程中，意外與北泫城邦玄部首領「玄烈」相遇相知、共經生死，最終相愛的故事。Angelababy在劇中挑戰原聲演出，沒有再另找配音。

▲Angelababy新劇翻拍台灣作家席絹小說，劇裡是原聲演出。（圖／翻攝自微博）