記者吳睿慈／綜合報導

南韓元祖團體「酷龍」叱吒90年代韓流歌壇，成員姜元來在2000年11月歷經嚴重車禍後，他因此下半身癱瘓，終生只能靠輪椅代步，當時還是女友的金鬆（金松）不離不棄守在他的身邊，兩人後來在2003年結婚，交往邁入第11年時毅然決然嫁給他，結婚至今逾20年，令人意外的是，金鬆近日在IG寫下結婚心聲，當愛情濾鏡消失時，就此活在地獄之中，認了曾經想離婚，後來是靠信仰慢慢走出來。

▲「酷龍」姜元來妻子金鬆突發文承認曾經想離婚。（圖／翻攝自金松IG）



金鬆與姜元來相戀10年，這段期間陪著老公渡過交通事故低潮，2003年結婚後成為人人稱羨的恩愛夫妻。然而，並非表面上看得簡單，金鬆近期一連多日在IG抒發心情，她承認當年被愛情蒙蔽了雙眼，「丈夫並未抓著我不放，但愛情濾鏡維持了11年後，第10年時發生交通事故，然後再隔一年仍沈浸於粉紅泡泡之中，接著愛情濾鏡完全消失，那之後就彷彿活在地獄了。」

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▲金鬆深愛著姜元來，決定嫁給老公，誰知「愛情有極限」。（圖／翻攝自姜元來IG）



姜元來當年有著冷漠都市男氣質，使得金鬆深深愛上他，並認為愛情可以克服一切萬難，話鋒一轉，金鬆有感而發寫下：「人類的愛情有極限，雖然比起好的回憶，痛苦的回憶更多，但上天給予了這個世界無法給予的和平安穩，所以很感謝。」金鬆承認「曾經想過離婚脫離這一切」，但她靠著信仰慢慢撐過來，很感謝神給予的幫助。

▲▼姜元來也發文「我在25年前已經到了盡頭」。（圖／翻攝自姜元來IG）



金鬆這段發文引起各界迴響，姜元來21日也在IG發文，感嘆：「我已經在25年前結束了，然後又重新開始，再度碰到盡頭，再度重新開始，沒有什麼是永遠的，人生不就這樣嗎，就這樣活下去吧，好好地活。」