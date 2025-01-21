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林立「邊打12強邊傳曖昧私訊」被抓包！她男友要求：250 談判內幕曝

【林立私訊惹官非2】林立曖昧嘴砲被抓包　她男友要求「250」談判破局了

▲林立（左六）做為隊長，就站在樂天桃園隊宣傳視覺的C位。（翻攝自Rakuten Monkeys粉絲團）

圖文／鏡週刊

本刊整理事情的來龍去脈，就是林立在12強賽事期間，和A男的女友用通訊軟體聊天，結果曖昧的內容被A男抓包，於是A男便找上了林立，希望林立拿出「誠意」讓這事別曝光。接著林立向A男表示「我想見面，跟你好好道歉，並解釋跟她（A男的女友）關係是怎樣子。」

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【林立私訊惹官非2】林立曖昧嘴砲被抓包　她男友要求「250」談判破局了

▲林立是樂天桃猿隊頭牌球星，除了是隊長外，也被球迷封為「低調的王者」。（翻攝自Rakuten Monkeys粉絲團）

到了去年底，也就是林立從日本凱旋歸國後，立即和A男約在台北市民權東路六段的星巴克，為此事協商；林立就對A男表明：「你希望怎麼做？」而A男則指了桌上的咖啡和蛋糕說：「這樣250。」雖未言明是250元，或其實指的是250萬元，總之雙方就此協商破裂，林立事後也到桃園市警察局平鎮分局報案，對A男提告恐嚇罪。

【林立私訊惹官非2】林立曖昧嘴砲被抓包　她男友要求「250」談判破局了

▲林立和男球迷約在台北東湖的星巴克談判，因協商不成而衍生官司。（翻攝自GOOGLEMAP）

脩誠法律事務所何宗翰律師就此案向本刊表示：「是否構成恐嚇，需以當事人對話上下文情況而定，依本案如果有以散布當事人不名譽的事情作為條件，並指蛋糕與咖啡說『這樣250』，是有可能被檢察官認定為以暗語250萬元向被害人恐嚇取財未遂。」

回應

何先生（指A男）於12強賽事期間即不斷傳訊林立，以其前妻和林立的對話截圖威脅爆料媒體，並不斷騷擾林立家人。賽事結束返台後，何先生與林立約見面，並攜2名分別自稱是蘋果記者及議員助理之友人，要求林立拿出250萬解決此事。針對何先生的恐嚇及勒索行為我們絕對無法容忍，林立已於去年12月9日報警，此案已進入法律程序。


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