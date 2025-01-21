林立爆色聊女粉「10年妻出面幫道歉」！求對方男友原諒　本人也發聲

圖文／鏡週刊

台灣去年在世界棒球12強賽中奪冠，其中的功臣之一林立近來卻捲入桃色糾紛，本刊掌握消息，已婚的他在12強賽事期間，和一名女子私訊嘴砲，結果被對方的男友抓包；該名男友自稱是球迷，但要求林立面對面拿出「誠意」解決，也就是疑似250萬元的封口費，換取事件不曝光。最後協商破局，林立近來提告男球迷恐嚇，此案已進入警方調查階段。

據了解，A男到警局因被告恐嚇作筆錄時，警方也幫忙勸說，希望能讓此案大事化小、小事化無。上述事件，其實林立的老婆也知情，因她同步收到爆料的對話截圖。

不過為了家庭和諧以及維護丈夫形象，林立老婆不斷地向A男求情，拜託他輕輕放下，並說：「我不是為他求情，我不希望我的小孩在輿論之下長大，我也跟你說聲對不起，讓你感受不好。」不願追究林立到底跟別人的女友聊了什麼，齊心維護台灣英雄的光芒。

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林立和老婆相戀結婚，互相扶持長達10年，夫妻倆育有2個愛子，還養了5隻烏龜和一隻兔子。林立老婆就是他最大的粉絲，幾乎重要賽事都會到場加油，林立也會鼓勵老婆，等到小孩大了一點，可以出去工作，希望她保有自己的社交，看得出對老婆的尊重與寵愛。畢竟球員在外打球，沒辦法留太多時間給家庭，老婆一打二，還自己在家做電商賺家用，是林立最大的後盾。

▲長年在外征戰，林立有空就會帶著老婆小孩去露營，享受少數的家庭時光。（翻攝自林立IG）

只是林立老婆也因老公盛名受累，有時候林立在場上表現不如期待，竟有球迷私訊罵她，讓她在社群上透露心聲：「球不是我在打，不用私訊我罵，說過多少次，這種事不要一直私訊眷屬。不管是哪個眷屬都一樣，都不應該被罵。」顯現出背後女人的無奈。

▲林立老婆常常在IG放閃，秀圖展示老公送她玫瑰花，感受得到滿滿寵愛。（翻攝自林立老婆IG）

中職球星林立因聊天內容外流，衍生提告球迷A男恐嚇的司法事件，針對此事，林立透過經紀人提供以下聲明：

何先生（指A男）於12強賽事期間即不斷傳訊林立，以其前妻和林立的對話截圖威脅爆料媒體，並不斷騷擾林立家人。

賽事結束返台後，何先生與林立約見面，並攜兩名分別自稱是蘋果記者及議員助理之友人，要求林立拿出250萬解決此事。

針對何先生先生的恐嚇及勒索行為我們絕對無法容忍，林立已於去年12月9日報警，此案已進入法律程序。

林立經紀人並向本刊澄清，林立從在台北預賽11月20日當天，就遭到何先生威脅，之後就未跟當事女方連絡。



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