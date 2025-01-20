藍委刪預算引演藝圈反彈！　「公開發聲12藝人名單」一次看

記者劉宛欣／綜合報導

國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部補助公視整年度23億預算，引發台灣文化界譁然，不少影視、音樂界人士出面發聲，國民黨團最終迫於壓力改為刪除1％，但陳玉珍仍強調，公視預算大幅增加是在拿台灣人的錢抹黑、栽贓台灣人。這段期間以來，許多藝人紛紛透過各種管道表態，呼籲立委不可忽視文化產業的重要性。

1. 李杏

先前網紅陳沂逆風發文稱「我真的不需要公視。」貼文曝光後立即掀起討論，以《茶金》獲得第57屆金鐘獎戲劇節目女配角獎的女星李杏發文嗆她：「妳沒在看的東西就不重要是嗎？」

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▲李杏。（資料照／記者周宸亘攝）



2. 陳珮騏

八點檔女星陳珮騏也看不下去，1月18日透過Threads發文表達對公視的支持，以及對於演藝圈政治標籤化的擔憂，「演藝圈大多數是藍色支持者而且是深藍，希望立委們能好好再考慮一下撤案可能。 」

▲陳珮騏。（圖／翻攝自Instagram／carolyncat827）



3. 凱莉

知名喜劇演員、PODCAST頻道《百靈果News》的主持人凱莉18日也表態，提及過去曾主持公視《主題之夜Show》 將近三年的時間，她直言「是我跟電視台合作最開心的一段時間」，擔任主持人期間，製作人非常尊重她的想法，努力讓她在電視台的框架中，也能儘量發揮原本的風格，她有感而發道：「這段期間我接觸到很多我原本一點都不了解的社會議題。」

▲凱莉。（圖／翻攝凱莉蹲下去臉書）



凱莉直言很多議題難以在網路上獲得流量，但卻非常值得討論，她點出《主題之夜Show》就會去做這類「吃力不討好但重要的議題」，如今公視面對預算刪減，恐難像往常一樣作出優質節目，她表示「像這樣的節目，我覺得很重要。I’m so proud of being part of it.」

4. 曾國城

曾國城主持公視益智節目《一字千金》多年，17日出席三立尾牙，談到藍委擬砍公視23億元預算，他直言節目每集製作費龐大，扣掉成本其實根本沒賺錢，「我聽帶領我們的舵主說做集賠一集，所以再砍預算我們就沒辦法做了。」此外也補充：「節目很花錢，好幾十萬，來的素人也要車馬費，那些軟體特別貴，做那個節目根本沒賺錢，如果再砍預算我看有難度。」

▲曾國城。（圖／記者黃克翔攝）



5. ?te壞特

除了公視預算，也有藍委提案凍結文化部關於流行音樂產業輔導計劃的2000萬元，對此金曲新人?te壞特提到，這幾年因為有文化部音樂補助的支持，才能有辦法以獨立音樂人的身份全職走到今天，「如今看到立法委員以各種荒謬的原因提案刪減預算，看到真的覺得很難過，藝術應該是政府要花更大的心力支持的，藝術雖然不是日常的必需品，但藝術會影響人的心靈，文化，是代表社會的樣貌，請委員們深思。」

▲?te壞特 。（圖／翻攝?te壞特 IG）



該提案提到，凍結補助音樂產業的預算原因，包括台灣對流行音樂產業的支持不比韓國少，然而目前年輕世代卻對華語音樂很陌生，比較願意購買韓國流行音樂專輯；更指出許多華語歌手已經多年沒有發行專輯，華語專輯乏人問津等，引發不少討論。

6. 柯震東

網紅小牛日前在Threads發文聲援公視，列出近年來的公視出品戲劇，包含《通靈少女》、《痞子英雄》、《一把青》、《茶金》、《火神的眼淚》和《我們與惡的距離》等，有「脆王」之稱的男星柯震東無懼被貼上政治標籤，也現身留言區聲援，直接甩出一張細數公視好劇的圖片，吸引一萬多網友按讚。事實上，柯震東去年底剛以公視《不夠善良的我們》，獲得第59屆金鐘獎「迷你劇集男配角」。不過後續疑似迫於壓力，目前該留言已經刪除。

▲柯震東 。（圖／記者黃克翔攝）



7. 炎亞綸

公視小編日前在Threads發文問網友「公視需要存在的理由」，炎亞綸現身留言，他曾以公視節目《36題愛上你》獲得金鐘主持人獎，力挺表示：「當然需要存在，但也有很多需要修正的地方，一邊修正一邊贏取更多的認同。我很感謝公視的照顧。」

▲炎亞綸。（圖／記者黃庠棻攝）



8. 趙自強（水果奶奶）

趙自強主持的《水果冰淇淋》17日在迪化街舉行記者會，他以「水果奶奶」的形象現身，為公視發聲呼籲：「真的有一千個理由支持公視，希望大家能繼續溝通。」他指出與其他國家相比，台灣在經營兒童頻道方面明顯滯後，已經落後了十幾、二十年「其他國家的經費比我們多，據說我們的製作預算只有他們的百分之一」，水果奶奶感慨道。「我們非常珍惜現有的資源，這是我們唯一能做的，雖然我們的預算只是他們的百分之一，但我們會努力讓每一分錢發揮最大的價值。」

▲趙自強。（圖／記者周宸亘攝）



她也指出，很多支持公視和小型公視的人都希望為台灣貢獻自己的一份力量，並強調「多溝通、多講清楚，或許誤解就會少一點。」她進一步指出，像是平時對小朋友的叮嚀，「不要急、不要緊張，深呼吸一下」，這樣的態度其實能幫助減少許多不必要的誤會和焦慮。

9. 楊大正

「滅火器」主唱楊大正17日出席音樂劇《火神的眼淚》記者會時，對於預算遭刪風波無奈表示「我是不能接受啦，真的要請他們高抬貴手」、「希望決定預算的人三思而後行。」認為包含《火神的眼淚》、《聽海湧》等，都是台灣非常棒的戲劇作品「這真的非常重要，影視人員大家都很認真，在各自的工作崗位上工作、彼此交流，影視產業慢慢進步。」

▲楊大正。（圖／記者蕭采薇攝）



10. 宋燕旻

華視主播宋燕旻日前透過社群發聲，痛批「公視是台灣氾濫的電視頻道中的一道光，現在有人要把這道光吹熄了，真是台灣巨大的損失！相信摧毀公視是正確的人，你大概就只配看腥羶色吧，讓人無比痛心跟遺憾。」且提到公視新聞一直堅持品質，關心族群融合、弱勢權益，產出許多熱門台劇以及培養了許多影視產業優質工作者。

▲宋燕旻。（圖／翻攝自臉書）

11. 楊雅喆

曾推出《危險心靈》、《天橋上的魔術師》的編導楊雅喆，則是直接在社群平台上換上網友製作的「罷免救台灣」封面圖，並分享國民黨團刪減預算的提案。他表示：「拍片仔，輪到我們的工作被刪了。我的表格已經填好，你呢？」他還呼籲大家轉貼相關資訊，並附上懶人包連結，方便大家列印自己選區的連署書，呼籲全民關注這一議題。

▲楊雅喆。（圖／記者林敬旻攝）

12. 林雨宣

林雨宣發文曬出那些年拍過公視與客台的戲劇作品，表達對公視遭刪減預算的反對，貼文曝光後掀起不小關注，不過卻有民眾黨支持者表示不滿，批評她在臉書的自我介紹欄打上「頭上沒長草」的內容。為此，她透露其實這句話已陪伴她多年，源於她遇到的一個困擾，那就是她的名字常被打錯，「其實這自介用了十幾年了，因為總是有人把我名字打錯，但現在多了一個意義也不錯。」

此外，有網友寫下批評留言，「果然民進黨無所不在。」為此，林雨宣火速做出反擊，她回應寫道「中國共產黨也是。」另外還有人留言指責她「只會被青鳥牽著鼻子走。」對此，林雨宣再次強硬回應「被背骨仔前科犯牽著走，也沒有比較好。」內容掀起兩派網友討論，除了留言吐槽她之外，也有不少人表示被她的霸氣言論給圈粉。

▲林雨宣。（圖／翻攝自臉書）

