藍委刪預算引演藝圈反彈！　「公開發聲12藝人名單」一次看

國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部補助公視整年度23億預算,引發台灣文化界譁然,不少影視、音樂界人士出面發聲,國民黨團最終迫於壓力改為刪除1%,但陳玉珍仍強調,公視預算大幅增加是在拿台灣人的錢抹黑、栽贓台灣人。這段期間以來,許多藝人紛紛透過各種管道表態,呼籲立委不可忽視文化產業的重要性。

1. 李杏

先前網紅陳沂逆風發文稱「我真的不需要公視。」貼文曝光後立即掀起討論,以《茶金》獲得第57屆金鐘獎戲劇節目女配角獎的女星李杏發文嗆她:「妳沒在看的東西就不重要是嗎?」

2. 陳珮騏

八點檔女星陳珮騏也看不下去,1月18日透過Threads發文表達對公視的支持,以及對於演藝圈政治標籤化的擔憂,「演藝圈大多數是藍色支持者而且是深藍,希望立委們能好好再考慮一下撤案可能。 」

3. 凱莉

知名喜劇演員、PODCAST頻道《百靈果News》的主持人凱莉18日也表態,提及過去曾主持公視《主題之夜Show》 將近三年的時間,她直言「是我跟電視台合作最開心的一段時間」,擔任主持人期間,製作人非常尊重她的想法,努力讓她在電視台的框架中,也能儘量發揮原本的風格,她有感而發道:「這段期間我接觸到很多我原本一點都不了解的社會議題。」

凱莉直言很多議題難以在網路上獲得流量,但卻非常值得討論,她點出《主題之夜Show》就會去做這類「吃力不討好但重要的議題」,如今公視面對預算刪減,恐難像往常一樣作出優質節目,她表示「像這樣的節目,我覺得很重要。I’m so proud of being part of it.」

4. 曾國城

曾國城主持公視益智節目《一字千金》多年,17日出席三立尾牙,談到藍委擬砍公視23億元預算,他直言節目每集製作費龐大,扣掉成本其實根本沒賺錢,「我聽帶領我們的舵主說做集賠一集,所以再砍預算我們就沒辦法做了。」此外也補充:「節目很花錢,好幾十萬,來的素人也要車馬費,那些軟體特別貴,做那個節目根本沒賺錢,如果再砍預算我看有難度。」

5. ?te壞特

除了公視預算,也有藍委提案凍結文化部關於流行音樂產業輔導計劃的2000萬元,對此金曲新人?te壞特提到,這幾年因為有文化部音樂補助的支持,才能有辦法以獨立音樂人的身份全職走到今天,「如今看到立法委員以各種荒謬的原因提案刪減預算,看到真的覺得很難過,藝術應該是政府要花更大的心力支持的,藝術雖然不是日常的必需品,但藝術會影響人的心靈,文化,是代表社會的樣貌,請委員們深思。」

該提案提到,凍結補助音樂產業的預算原因,包括台灣對流行音樂產業的支持不比韓國少,然而目前年輕世代卻對華語音樂很陌生,比較願意購買韓國流行音樂專輯;更指出許多華語歌手已經多年沒有發行專輯,華語專輯乏人問津等,引發不少討論。

6. 柯震東

網紅小牛日前在Threads發文聲援公視,列出近年來的公視出品戲劇,包含《通靈少女》、《痞子英雄》、《一把青》、《茶金》、《火神的眼淚》和《我們與惡的距離》等,有「脆王」之稱的男星柯震東無懼被貼上政治標籤,也現身留言區聲援,直接甩出一張細數公視好劇的圖片,吸引一萬多網友按讚。事實上,柯震東去年底剛以公視《不夠善良的我們》,獲得第59屆金鐘獎「迷你劇集男配角」。不過後續疑似迫於壓力,目前該留言已經刪除。

7. 炎亞綸

公視小編日前在Threads發文問網友「公視需要存在的理由」,炎亞綸現身留言,他曾以公視節目《36題愛上你》獲得金鐘主持人獎,力挺表示:「當然需要存在,但也有很多需要修正的地方,一邊修正一邊贏取更多的認同。我很感謝公視的照顧。」

8. 趙自強(水果奶奶)

趙自強主持的《水果冰淇淋》17日在迪化街舉行記者會,他以「水果奶奶」的形象現身,為公視發聲呼籲:「真的有一千個理由支持公視,希望大家能繼續溝通。」他指出與其他國家相比,台灣在經營兒童頻道方面明顯滯後,已經落後了十幾、二十年「其他國家的經費比我們多,據說我們的製作預算只有他們的百分之一」,水果奶奶感慨道。「我們非常珍惜現有的資源,這是我們唯一能做的,雖然我們的預算只是他們的百分之一,但我們會努力讓每一分錢發揮最大的價值。」

她也指出,很多支持公視和小型公視的人都希望為台灣貢獻自己的一份力量,並強調「多溝通、多講清楚,或許誤解就會少一點。」她進一步指出,像是平時對小朋友的叮嚀,「不要急、不要緊張,深呼吸一下」,這樣的態度其實能幫助減少許多不必要的誤會和焦慮。

9. 楊大正

「滅火器」主唱楊大正17日出席音樂劇《火神的眼淚》記者會時,對於預算遭刪風波無奈表示「我是不能接受啦,真的要請他們高抬貴手」、「希望決定預算的人三思而後行。」認為包含《火神的眼淚》、《聽海湧》等,都是台灣非常棒的戲劇作品「這真的非常重要,影視人員大家都很認真,在各自的工作崗位上工作、彼此交流,影視產業慢慢進步。」

10. 宋燕旻

華視主播宋燕旻日前透過社群發聲,痛批「公視是台灣氾濫的電視頻道中的一道光,現在有人要把這道光吹熄了,真是台灣巨大的損失!相信摧毀公視是正確的人,你大概就只配看腥羶色吧,讓人無比痛心跟遺憾。」且提到公視新聞一直堅持品質,關心族群融合、弱勢權益,產出許多熱門台劇以及培養了許多影視產業優質工作者。

11. 楊雅喆

曾推出《危險心靈》、《天橋上的魔術師》的編導楊雅喆,則是直接在社群平台上換上網友製作的「罷免救台灣」封面圖,並分享國民黨團刪減預算的提案。他表示:「拍片仔,輪到我們的工作被刪了。我的表格已經填好,你呢?」他還呼籲大家轉貼相關資訊,並附上懶人包連結,方便大家列印自己選區的連署書,呼籲全民關注這一議題。

12. 林雨宣

林雨宣發文曬出那些年拍過公視與客台的戲劇作品,表達對公視遭刪減預算的反對,貼文曝光後掀起不小關注,不過卻有民眾黨支持者表示不滿,批評她在臉書的自我介紹欄打上「頭上沒長草」的內容。為此,她透露其實這句話已陪伴她多年,源於她遇到的一個困擾,那就是她的名字常被打錯,「其實這自介用了十幾年了,因為總是有人把我名字打錯,但現在多了一個意義也不錯。」

此外,有網友寫下批評留言,「果然民進黨無所不在。」為此,林雨宣火速做出反擊,她回應寫道「中國共產黨也是。」另外還有人留言指責她「只會被青鳥牽著鼻子走。」對此,林雨宣再次強硬回應「被背骨仔前科犯牽著走,也沒有比較好。」內容掀起兩派網友討論,除了留言吐槽她之外,也有不少人表示被她的霸氣言論給圈粉。

