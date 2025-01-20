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曾寶儀電影院外見到她噴淚！　Hebe二刷「大方包場」Selina也來了

記者黃庠棻／台北報導

由「寬魚國際」出品的「核彈級催淚洋蔥」紀錄片《交換禮物》自去年12月25日耶誕節上映以來，經歷元旦假期，至今主創團隊包括導演林明謙、旁白曾寶儀等人仍持續利用週末假期跑影廳映後與觀眾交流。

▲Hebe無預警現身戲院支持曾寶儀的《交換禮物》。（圖／翻攝自Facebook／交換禮物）

▲Hebe無預警現身戲院支持曾寶儀的《交換禮物》。（圖／翻攝自Facebook／交換禮物）

日前曾寶儀在一場映前意外見到好友Hebe無預警來捧場感動落淚，Hebe看完後大受感動，馬上決定包場，將這份溫暖的禮物送給更多親朋好友，包括Selina也是座上賓。

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▲田馥甄深夜曬出美照。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

▲Hebe包場支持《交換禮物》。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

其實自去年12月17日《交換禮物》台北首映會以來，林明謙導演和旁白曾寶儀、監製曾國駿為了讓這份有意義的禮物傳遞到更多人面前，都竭盡所能到影廳與觀眾對話，分享創作理念與交換生命經驗；而看過電影的觀眾有的二刷、三刷，甚至包場邀請親朋有有來看，讓《交換禮物》的能量持續向大眾推進。

▲《交換禮物》導演林明謙、曾寶儀、出品人邱瓈寬（寬姐）。（圖／台北双喜提供）

▲《交換禮物》導演林明謙、曾寶儀、出品人邱瓈寬（寬姐）。（圖／台北双喜提供）

昨（19）日其中一場映後，即是Hebe包場邀請親友來看，電影放影前Hebe表示「身體有病痛，都是它在向我們求救，你必須去聆聽和正視它。這在生活的每個細節都可以去注意到的；希望大家把這部電影跟更多的人一起分享，讓更多人來看這個電影。」好姐妹Selina也親臨在觀眾席中一起觀看《交換禮物》。

▲《交換禮物》導演林明謙、曾寶儀、出品人邱瓈寬（寬姐）。（圖／台北双喜提供）

▲《交換禮物》導演林明謙、曾寶儀、出品人邱瓈寬（寬姐）。（圖／台北双喜提供）

《交換禮物》由「寬魚國際」、「六六喜喜」、「影市堂」、「文策院」出品，由邱瓈寬擔任出品人，陳永雄聯合出品，曾國駿、彭幼芳監製，林明謙導演、曾寶儀旁白，歷時四年的真實記錄與真情理悟，不把癌症視為一切的終結，反而叩藉此問生命的本質，提醒這很可能就是人們生命中本就會預見的挫折與困難之一，只是形式與程度的不同。電影現正熱映中，是冬日節日陪伴觀眾的一份禮物，為正走在抗癌之路上的朋友與親人，帶來支持的力量。

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曾寶儀, 交換禮物, Hebe, Selina

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