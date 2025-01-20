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AKB48 Team TP奪《FansWorld粉絲窩》女團冠軍　感動：謝謝粉絲投票

記者吳睿慈／台北報導

台灣女團AKB48 Team TP在2024年以第八張單曲〈24/7 Shining〉強勢回歸，熱賣三萬多張，登上暢銷排行榜冠軍寶座。她們20日在新春來臨前又宣布好消息，將推出第九張單曲〈Team UP〉，繼續用音樂傳遞能量，不管是正陷入卡關地獄、或遭遇魔王級的強敵，只要聽到這首讓細胞復甦的青春戰歌，就能獲得充飽電的希望。

▲▼AKB48 Team TP奪《FansWorld粉絲窩》女團冠軍　感動：謝謝粉絲投票。（圖／好言娛樂提供）

▲AKB48 Team TP奪《FansWorld粉絲窩》女團冠軍。（圖／好言娛樂提供）

AKB48 Team TP新春傳來好消息，日前《FansWorld粉絲窩》發起投票的「2024台灣人氣團體」結果出爐，AKB48 Team TP奪下第七名，也是女團中的第1名，與男團ENERGY、Ozone、五堅情、Ｕ:NUS等並駕齊驅，可喜可賀，被圈選為台灣第一女團，讓她們一聽到都喜悅得跳了起來。

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庭筠感謝粉絲的努力，並表示「這個名號是我們一起得到的，所以粉絲們也是我們台灣第一粉絲了吧」。亞恩說：「其實在投票的期間，我們的粉絲都非常努力的在跟親朋好友拉票，成員跟粉絲間也不斷地互相提醒每一天都要投票，我覺得這個過程讓大家的感情跟羈絆都變得更緊密了！」將第一女團殊榮獻給估迷。

姮羽則說：「感謝所有支持我們的粉絲，沒有你們的幫忙，我們不可能站在這裡！也謝謝我們公司的工作人員們，大家一起努力，才有今天的成就！我們會繼續加油，做更多好聽的歌，回報大家。」伊品也分享聽到的當下，有一種「真的假的！是我們嗎？」的感覺，覺得很不可思議！「我們知道自己還有很多需要努力的地方，能得到這樣的肯定，很感謝一直支持我們的粉絲，這個榮譽是我們大家一起完成的。」

▲▼AKB48 Team TP奪《FansWorld粉絲窩》女團冠軍　感動：謝謝粉絲投票。（圖／好言娛樂提供）

▲AKB48 Team TP感謝歌迷投票支持。（圖／好言娛樂提供）

AKB48 Team TP在票選中脫穎而出，甚至輾壓其他男團，家安覺得本團的致勝絕技就是團結跟擁有多元魅力，「每位成員都有自己的個性和專長，都在自己擅長的領域中展現自己的魅力，同時大家也像家人一樣默契十足，在舞台上一起渲染歡樂給觀眾，這份團結的力量也成為我們和粉絲之間最深的連結。」伊品則說：「我覺得我們的致勝關鍵在於我們的粉絲很團結、很有毅力！就像《Team UP》裡說的「這是個聯手才能突破的關卡」，我們的粉絲就是我們最強的隊友，不只有支持我們，還和我們一起成長、給我們力量，我認為我們跟粉絲的羈絆，是我們獨一無二的優勢。」

至於期待農曆新年打算怎麼過？穎臻：「會跟家人去找親戚們吃飯，到外縣市遊玩，也希望可以多睡一點，為新的一年儲存體力，之後再繼續帶給大家滿滿的活力！」留佳：「因爲跨年我已經回日本陪了家人，所以我會留在台灣過年。今年也應該會在家放鬆一下，就當作是一個充電的假期！」

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