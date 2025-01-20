柯震東健康亮燈「上吐下瀉到天亮」　才剛為戲增肥10kg近況曝

記者王靖淳／綜合報導

藝人柯震東平時會透過社群記錄生活，不吝嗇分享私下日常，昨（19）日他就在Threads發文透露自己上吐下瀉到天亮，提醒大家要保護好身體。

▲柯震東會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／柯震東Kai Ko）

柯震東透露，他最近經歷了一次嚴重的胃腸不適，導致整晚的上吐下瀉，這場突如其來的身體不適，讓他感到極度疲憊，不僅影響了他的睡眠模式，同時也造成他的時差問題更加嚴重，無法正常入睡，「昨天上吐下瀉到天亮，導致我時差又睡不著了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柯震東透露自己上吐下瀉。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

在這段不舒服的時間裡，柯震東尋求輕鬆的方式來調整心情，他在文中詢問粉絲及網友們，有沒有好的電影或影集可以推薦給他，以助於他在不能睡覺的時候，能有所事情來娛樂。他特別指出，希望能看一些不需要連續觀看的節目，以便於他在觀看期間可以適時休息，避免身體負擔加重。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖，除了紛紛關心他的身體狀況外，同時也推薦不少劇集給他參考。

▲柯震東拍《我未許願先吹蠟燭》增重10公斤。（圖／力揚電影提供）

事實上，柯震東不久前才透露自己為戲增胖，原來是他在去年12月前往澳門拍電影《我未許願先吹蠟燭》。他在劇中飾演來自台灣的討債廢柴「志華」，導演周鉅宏跟編劇為了讓他更貼近角色，都覺得他該因角色設定作息、飲食不正常，所以需要變成「虛胖」體態。因此，柯震東花1個月增重10公斤，圓潤模樣也首次曝光了。