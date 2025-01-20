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家裡重要成員將消失！　韓瑜忍痛「拒婚柯叔元」成親計畫停止

記者黃庠棻／台北報導

溫馨家庭職人劇《阿榮與阿玉》劇情討論聲量持續高漲。在第五十四集中，55歲以上的收視表現尤為卓越，平均收視高達1.33。本集以阿蓮即將消失的命運為核心，牽動了所有角色的情感糾葛。阿玉（韓瑜飾）得知阿蓮（柏妍樺飾）即將消失的命運，內心擔憂不已，縱使抽到下下籤，仍決心以行動扭轉局勢。

▲《阿榮與阿玉》劇情討論聲量持續高漲。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》劇情討論聲量持續高漲。（圖／華視、東森超視提供）

為此，韓瑜忍痛拒絕阿榮（柯叔元飾）的求婚，並說服阿榮先解決阿蓮的問題再談婚事，眾人對阿蓮的狀況既震驚又心疼。本集中，美滿腳傷痊癒的真相終於被百億、宇柔給揭穿，讓美滿陷入進退兩難的局面。她是否能夠卸下心防，坦承隱瞞真相的真正原因，成為劇情的關鍵。

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▲《阿榮與阿玉》劇情討論聲量持續高漲。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》劇情討論聲量持續高漲。（圖／華視、東森超視提供）

遇到朋友掩蓋真相時，林玟誼表示自己的個性較為直率，若遇到困難時會選擇勇於面對「即使我不認同，但當別人選擇用逃避的方式，我也會尊重對方」；柏妍樺則展現同理心地表示：「如果遇到用謊言逃避問題的人，我會試著同理他的難處，看能不能幫忙」。人與人的相處過程中，難免會有被隱瞞的狀況發生，即使兩位主演的處理方式不盡相同，但卻都能從中發現彼此願意為他人著想的心意。

▲《阿榮與阿玉》劇情討論聲量持續高漲。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》劇情討論聲量持續高漲。（圖／華視、東森超視提供）

劇中，阿榮在眾人的期盼下向阿玉求婚，怎料阿玉為了讓阿蓮留下，選擇改變既有的命運，兩人結婚的計畫就此打住，讓阿榮感到不知所措。面對感情中的困境，黃新皓透露自己的解決小撇步「我會等雙方都冷靜後，仔細地思考事情發生的始末」，接著才會進行下一步行動。

▲《阿榮與阿玉》劇情討論聲量持續高漲。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》劇情討論聲量持續高漲。（圖／華視、東森超視提供）

張睿家則分享「我會很懊惱，可能會覺得是自己不夠好」，因此將反覆檢討自己是否有需要改進的地方，再為喜歡的女孩勇敢一次。生活中的困難百百種，除了親情、友情之外，愛情也是每個人生命中需要面對的重要課題，而最重要的即是如何從中學習並成長。

▲《阿榮與阿玉》劇情討論聲量持續高漲。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》劇情討論聲量持續高漲。（圖／華視、東森超視提供）

即將於22日播出的《阿榮與阿玉》第五十七集，嘉心的爸爸三哥批評海龍園的紅蟳米糕，竟讓阿玉和美滿展開了一場既競爭又合作的關係！曾經的情敵共同為了準親家懷念的滋味而努力，讓阿榮感到十分震驚；另一方面，海亮意外得知「陳家家神」阿蓮的秘密，結果他卻將Nana的病因與阿蓮做連結，讓阿蓮忿忿不平地決定要親自與海亮見一面。《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

▲《阿榮與阿玉》劇情討論聲量持續高漲。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》劇情討論聲量持續高漲。（圖／華視、東森超視提供）

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阿榮與阿玉, 韓瑜, 柯叔元

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