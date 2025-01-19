賴芊合重現「踮腳親劉至翰」最萌身高差之吻　爽喊：許願成真

記者蕭采薇／台北報導

由小鹿及阿甘主持的民視娛樂節目《娛樂超skr》，日前邀請賴芊合、劉至翰兩位演員上節目，透過紫微斗數一窺蛇年運勢。賴芊合透露自己非常相信紫微斗數，更分享自己曾許願「想和180公分以上的男演員有感情戲」，沒想到居然成真，令她直呼：「超靈驗！」

▲（左起）小鹿、王人瑞、賴芊合、劉至翰、阿甘一起看紫微，幫自己找好運。（圖／民視提供）

賴芊合這次在《好運來》與劉至翰有感情戲，兩人是前任男女朋友，這回也在節目上還原踮腳尖親吻的「最萌身高差」橋段，讓賴芊合開心不已，直呼：「宇宙真的實現我想要的了！」

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不過，神算主播王人瑞也提醒賴芊合要注意身體健康，恐有亮紅燈的狀況。而劉至翰的運勢則被形容為「先苦後甘」，雖然今年會比較辛苦，但後續會收到成果。有趣的是，王人瑞從劉至翰的命盤中看出他今年容易筋骨酸痛或受傷，這也讓劉至翰相當驚訝，透露自己從八點檔《好運來》開拍後，就一直處於受傷的狀態。

▲（左三起）賴芊合、劉至翰在《好運來》有感情戲，戲中曾是前任男女朋友。（圖／民視提供）

至於桃花運方面，王人瑞表示賴芊合要小心爛桃花，但整體運勢不錯，會一直發下去，賴芊合聽到馬上說要專心拍戲，自己也沒準備好要談戀愛，所以沒問題的。而劉至翰則有正緣出現，要好好把握。