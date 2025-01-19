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徐懷鈺出道27年「演唱會1件事首創舉」　壓力大到賀爾蒙失調

記者蔡琛儀／台北報導

徐懷鈺昨（18日）舉辦「光致・蛻變」Light It Up音樂分享會，出道27年的她還首次展現打碟功夫，化身動感DJ，將經典金曲如〈友情卡片〉、〈我不要〉、〈向前衝〉等重新REMIX，帶動全場氣氛。她還邊打碟邊唱，讓歌迷們宛如置身「徐懷鈺復古金曲之夜」，全場嗨翻。

▲▼徐懷鈺新歌音樂分享會。（圖／滾石提供）

▲徐懷鈺昨晚開唱。（圖／滾石提供）

此外，徐懷鈺還與歌迷玩起「真心話大告白」，成為歌迷告白PK園地。一位來自馬來西亞，自稱是「A-Lin粉絲」的男粉絲勇敢示愛，讓她聽聞後笑說：「那你明天會看A-LIN演唱會嗎？！」男歌迷甜笑說：「我為了YUKI改看A-LIN明天（禮拜日）的場！」而最後一位上台的女歌迷則用感性憶當年，短短一句祝賀「恭喜你破繭而出成蝶」竟讓徐懷鈺當場落淚，還大喊說：「哎呀！我破功了！原本說好不哭的！」

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這次分享會，徐懷鈺面臨三大挑戰，一是演唱新專輯13首新歌，二是變身DJ打碟，三是忍住不哭。她為此提前半個月準備，勤練打碟技術，並在演唱會上宣布「忍住不哭」挑戰失敗，但她表示：「在演唱會上真實面對自己的情緒才是最自然的！」

▲▼徐懷鈺新歌音樂分享會。（圖／滾石提供）

▲徐懷鈺籌備過程中壓力大到賀爾蒙失調。（圖／滾石提供）

籌備過程中，徐懷鈺因壓力過大導致賀爾蒙失調，水腫、失眠等症狀頻發，她透過飲食調整，終於在演唱會前兩天調整到最佳狀態，並瘦了兩公斤。接下來，她將於1月24日在高雄開唱，並期待農曆年春假能好好休息，與親友相聚。

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