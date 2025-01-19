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中居正廣醜聞扯出電視台「性朝貢」　社長更糟…節目沒廣告播了！

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星中居正廣自去年底（2024）被爆桃色糾紛，從綜藝一哥跌下神壇，如今手上節目、廣告全撤，還將背負超過10億日幣（約台幣2.2億元）的違約金。而他的桃色糾紛還扯出富士電視台私下「性朝貢」潛規則，電視台社長港浩一出面道歉，但記者會開完評價更差，如今傳出廣告贊助商切割電視台，導致節目只剩下播公益廣告。

▲▼中居正廣醜聞扯出電視台「性朝貢」。（圖／翻攝自日網）

▲中居正廣醜聞扯出富士電視台「性朝貢」內幕，日網罵翻。（圖／翻攝自日網）

據日媒《FRIDAY》報導，富士電視台社長港浩一於17日召開記者會道歉，然而記者會不允許開直播，僅限定部分媒體入場，引發議論。社長港浩一讀聲明道歉，承認2023年6月就掌握該起事件，但是並透露電視台成立「包含第三方律師的調查委員會」，但是「以女性的意願與人權為最優先考量」為由未將事件公諸於世，並持續讓中居正廣繼續主持節目。

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此外，富士電視台宣布成立「包含第三方律師的調查委員會」，但並未直接稱其為「第三方委員會」，引發外界質疑不夠透明。

據《日刊體育報》報導，受到爭議影響，富士電視台已有約三成的廣告贊助商撤資，而且網路上還有憤怒的聲音直指：「剩下的七成贊助商是哪些？」

目前日本各家電視台所播出的影視節目，大多在廣告商贊助下播出，片頭畫面會列出廣告商，廣告時間也僅播出贊助廠商的廣告。據《日經ONLINE》報導，富士電視台由千鳥主持的音樂節目，以及新聞節目《Mr.Sunday》，自1月19日起只播公益社團法人AC Japan（前身為公共廣告機構）的公益廣告。TOYOTA豐田汽車也宣布將相關廣告替換為公益內容。

▲▼中居正廣醜聞扯出電視台「性朝貢」。（圖／翻攝自日網）

▲▼中居正廣醜聞扯出電視台「性朝貢」。（圖／翻攝自日網）

▲富士電視台的音樂節目、新聞節目面臨廣告商撤出窘境，只能播公益廣告。（圖／翻攝自日網）

業界人士指出，因為網路上的負面評論急速增加，迫使廣告商選擇撤出，尤其是強調重視女性人權的國際級贊助商，若持續在富士電視台放送廣告，會引發負面形象。再加上電視台的美國股東Dalton Investments發表公開信，強烈要求成立第三方委員會調查此次事件，信中甚至用上了「我們感到憤慨！（we are outraged!）」等措辭，而事件並未因為社長道歉而停止怒火，持續發酵不排除外資股東提告。

藝人的桃色糾紛，逐步動搖到電視台的營運與長年來的權威形象。

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