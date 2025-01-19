ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

華航董座遺物藏樂手愛女成績單！　驚見「隔壁同學是影后」

記者黃皓瑋／綜合報導

華航董座謝世謙16日因心肌梗塞猝逝，享壽73歲，他的女兒，同時也是旺福樂團的貝斯手推機（謝謹如），隨後不捨發文悼念爸爸，讓大批網友鼻酸。推機昨（18日）發文透露，在整理爸爸遺物的過程中，意外挖出她學生時期的成績單，也因而曝光她與金馬影后的同學關係。

▲▼旺福樂團推機。（圖／翻攝自IG／twiggyhsieh）

▲謝世謙16日逝世，女兒推機發文悼念。（圖／翻攝自IG／twiggyhsieh）

推機昨日在IG限時動態曬出1張成績單的照片，表示在與家人一起整理謝世謙的書櫃時，意外被女兒翻出1疊她學生時期的成績單，「然後……然後就被恥笑了好久！！！」原來女兒發現她某次國文考了35分，不禁表示「到底是怎麼考的」，讓推機發文笑稱：「我以後沒資格說她（女兒）了！謝謝老爸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

推機也在限時動態中寫下「偷偷爆料我樓上那位是陳嘉玲」，原來在成績單上與她緊鄰的，正是在電視劇《俗女養成記》中，飾演主角「陳嘉玲」的影后謝盈萱，照片中也可見被部份遮擋的「謝」與「盈」2個字，讓2人同班同學的身份罕見曝光。

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲推機與謝盈萱曾是同學。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲▼旺福樂團推機。（圖／翻攝自IG／twiggyhsieh）

▲推機曬出成績單。（圖／翻攝自IG／twiggyhsieh）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！ 　「暴瘦憔悴現身」拍片致歉

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！ 　「暴瘦憔悴現身」拍片致歉

《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝

《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝

Sandy吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因：我們後會有期

Sandy吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因：我們後會有期

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

楊千霈「閃婚陷2歧異」婚姻破裂！認：我們都很任性…8年婚畫句點

楊千霈「閃婚陷2歧異」婚姻破裂！認：我們都很任性…8年婚畫句點

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！ 　「暴瘦憔悴現身」拍片致歉

《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝

Sandy吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因：我們後會有期

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

推機, 謝盈萱, 旺福樂團

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 情色女王婚後暴瘦！　漫畫家老公慘挨轟害妻生病…壇蜜鬆口提分開
  2. 華航董座遺物藏樂手愛女成績單！　驚見「隔壁同學是影后」
  3. 吳宗憲請辭《小明星大跟班》發聲！　公開未來計劃「節目播出最後時間曝」
  4. 楊千霈「閃婚陷2歧異」婚姻破裂！認：我們都很任性…8年婚畫句點
  5. 快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚
  6. Sandy吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因：我們後會有期
  7. 黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接
  8. 張韶涵突告別「已有退休計畫」！　出道23年認：不可能在這行業待太久
  9. 雙胞胎依依配對男團「暈船舞」羞爆！網嗨翻：這是可以免費看的嗎
  10. 《柯南》安室透新聲優公開！竟是《灌籃高手》櫻木花道…現聲21秒

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366