華航董座遺物藏樂手愛女成績單！　驚見「隔壁同學是影后」

記者黃皓瑋／綜合報導

華航董座謝世謙16日因心肌梗塞猝逝，享壽73歲，他的女兒，同時也是旺福樂團的貝斯手推機（謝謹如），隨後不捨發文悼念爸爸，讓大批網友鼻酸。推機昨（18日）發文透露，在整理爸爸遺物的過程中，意外挖出她學生時期的成績單，也因而曝光她與金馬影后的同學關係。

▲謝世謙16日逝世，女兒推機發文悼念。（圖／翻攝自IG／twiggyhsieh）



推機昨日在IG限時動態曬出1張成績單的照片，表示在與家人一起整理謝世謙的書櫃時，意外被女兒翻出1疊她學生時期的成績單，「然後……然後就被恥笑了好久！！！」原來女兒發現她某次國文考了35分，不禁表示「到底是怎麼考的」，讓推機發文笑稱：「我以後沒資格說她（女兒）了！謝謝老爸。」

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推機也在限時動態中寫下「偷偷爆料我樓上那位是陳嘉玲」，原來在成績單上與她緊鄰的，正是在電視劇《俗女養成記》中，飾演主角「陳嘉玲」的影后謝盈萱，照片中也可見被部份遮擋的「謝」與「盈」2個字，讓2人同班同學的身份罕見曝光。

▲推機與謝盈萱曾是同學。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲推機曬出成績單。（圖／翻攝自IG／twiggyhsieh）