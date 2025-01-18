周杰倫、昆凌結婚10週年放閃！　甜蜜勾手跳舞寵溺喊：要一直幸福

記者劉宛欣／綜合報導

天王周杰倫於18日迎來46歲生日，這天同時也是他與愛妻昆凌的結婚紀念日，向來寵妻的他，為了慶祝10週年，18日特別在社群上傳了與昆凌一起拍的跳舞影片，閃瞎眾人。

▲周杰倫、昆凌喜迎結婚10週年。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

周杰倫18日在Instagram曬出影片，寫下「Happy 10th Wedding Anniversary!（結婚10週年快樂！）大家也要一直幸福快樂下去喔。」影片中可以看到他穿著米色西裝外套搭配毛衣與白褲，老婆昆凌則是穿著米色細肩平口禮服，夫妻倆一起跳著他與師弟派偉俊合作的新曲〈Six Degrees〉舞蹈，甜蜜指數爆表。

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▲周杰倫、昆凌婚禮紀念日也同時是周董生日。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

影片下方，編舞的許凱皓現身留言，感動表示：「我的天呀..竟然是我編的舞蹈！好開心，哥生日快樂！」表達了被偶像認證的興奮心情。其他一眾大咖好友如蕭敬騰、林俊傑等也都不吝送上生日祝福。

周杰倫、昆凌的世紀婚禮於2015年1月17日在英國約克郡塞爾比修道院教堂舉辦，到今年正好是10週年，兩人目前育有兩女一子，感情相當穩定甜蜜，工作之餘也經常四處旅遊，並曬出夫妻家庭日常。