太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

記者蔡琛儀／台北報導

繼昨晚陶喆後，金曲歌后A-Lin今（18日）於台北小巨蛋開唱，迎來Ella、陳意涵、楊謹華三個好姐妹驚喜現身，為了A-Lin畢業場齊心助攻，組成期間限定組合，合體演唱草蜢的經典歌曲〈忘情森巴舞〉，四人身穿帥氣灰色西裝外套，讓整座小巨蛋1.1萬人驚喜尖叫，差點掀翻小巨蛋的屋頂。

▲A-Lin邀請楊謹華、Ella、陳意涵當嘉賓。（圖／众悅娛樂提供）

唱完〈熱情森巴舞〉後，Ella還不忘cue大家要注意結尾表情：「因為我們都40歲以上的姐姐，要喘一下。」楊謹華笑說為了這個舞台，大家練了七個月，A-Lin表示原本組了這個「浪姐543」要去報名捷運盃街舞大賽，結果有年齡限制，陳意涵冷不防說：「我們四個加起來有200歲嗎？」讓其他人嚇壞，Ella說：「至少160啦！」A-Lin也說：「我剛剛才說我28歲欸。」陳意涵吐槽：「我剛聽到，差點要衝上台，想說大庭廣眾說謊可以嗎？」

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緊接著，四人又環場合唱〈摯友〉，歌迷難得近距離一次和四位天后接觸，讓現場氣氛再度嗨翻，隨後A-Lin說難得姐姐們來玩，請她們一起來段性感熱舞，楊謹華更率性脫掉西裝外套，露出細肩帶小可愛，性感指數破表，沒想到跳到一半，升降台突然把三人直降下，讓A-Lin打趣直呼：「導演！這樣很像我趕她們下去欸，我糗了，明天標題應該都是『姐姐真的不合』，因為我馬上叫他們下去，都已經...哎沒事...我們默契越來越不好了。」讓全場笑到不行。

▲A-Lin與Ella、楊謹華、陳意涵組成限定組合「浪姐543」。（圖／众悅娛樂提供）

四人看起來毫無淵源，但A-Lin說起了此番成團的緣起，原來當初楊謹華參加完了《乘風2024》，對跳舞很感興趣，揪了《浪姐》的大家一起練舞，「原本是想辦一個成果發表會，或者直接報名台北捷運盃舞蹈大賽，但是Ella說這個如果沒有在台北小巨蛋跳實在太可惜了！」

後來A-Lin得知還有小巨蛋畢業場演唱會，立刻告訴大家，大家頓時尖叫興奮又很緊張，A-Lin說：「今晚的成果發表會，只是一個開始，之後我們還是會繼續練舞，也許有一天在Ella的演唱會、或者在謹華和意涵的戲劇裡，不斷期間限定出現喔！」她也表示透過團練，真的有回到《乘風》的感覺。