5場砸4500萬元免費唱超佛！　阿信竟問：你們會原諒五月天嗎

記者蔡琛儀／台北報導

五月天領軍的「Just Love It！一路向東」公益演唱會，昨（17日）在高雄流行音樂中心海風廣場起跑，今怪物星人、黃霆睿、鼓鼓、五月天、蘇慧倫、GX、任賢齊、Energy兵分兩路，分別在玉里國小永昌分校運動場和花蓮市東大門廣場演出。五月天在群山環繞下的玉里國小永昌分校運動場開唱，對他們來說也是難得的機會，阿信也問台下歌迷：「五月天第一次來到玉里，你們會原諒五月天嗎？」

▲▼五月天邀請Matzka助陣演出。（圖／相信音樂提供）

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他們昨在高雄海邊邀請好友國璽助陣，今則請到Matzka擔任嘉賓，阿信透露曾在法國看過Matzka表演就被圈粉，Matzka靦腆回：「其實很早就很想跟哥哥們一起唱歌。」五月天聽到被叫哥哥馬上問他幾年次，Matzka笑回：「你們不能以貌取人！」讓全場哄堂大笑。

今玉里場演出由女團「BOOM！怪物星人」擔綱第一組表演嘉賓，而黃霆睿更是回台北休息不到三小時，今繼續在玉里站開唱，還為玉里站的歌迷準備了〈沒空理你〉、〈With U〉，以及重新詮釋五月天〈好好〉；鼓鼓則準備一系列「愛」的歌單，從〈為愛而愛〉、〈他一定喜歡你〉、〈簽收我的心〉、〈老實情人〉、〈跪了〉浪慢情歌連發，甚至還一時興起將蕭秉治交待他來玉里幫忙購買的花蓮大禮包分送給歌迷，最後因太熱情鼓鼓走不到後面，只好跟歌迷約定將在社群抽獎送出。

▲鼓鼓原本要來發花蓮大禮包。（圖／相信音樂提供）

除此之外，鼓鼓特別帶了吉他「一路向東」，選唱師兄五月天的〈倔強〉，這首歌在過去鼓鼓solo表演時很常演唱，〈倔強〉精神帶給他很鼓舞，他說：「謝謝師兄五月天傳遞的能量，讓我們相信音樂可以感動全世界，」也希望透過這首歌傳遞能量給大家。

原訂去年11月舉辦的「Just Love It！一路向東」因為颱風延至1月17到19日舉辦，四場演出還增加至5場，成本總花費高達4500萬，但在各政府單位、場地方及軟硬體設備單位大力支持，所有共演嘉賓都無酬共襄盛舉，一起響應做公益。19日五月天、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、蕭秉治、家家、白安還要在在花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場，花蓮市東大門廣場輪番開唱，演唱會將免費入場。