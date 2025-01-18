蔡尚樺主持佳能尾牙穿超辣！　「深V開到肚臍」轉身美背看光

記者王靖淳／綜合報導

主持人蔡尚樺最近受邀擔任佳能六十週年晚宴主持人，平時會在社群記錄生活的她，今（18）日就發文寫下參與心得，同時也大方曬出一系列穿著深V低胸的禮服照，透露自己獻出今年尾牙季最辣造型，貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲蔡尚樺主持佳能尾牙穿超辣。（圖／翻攝自Facebook／蔡尚樺）

照片中，蔡尚樺穿著一件紅色亮片深V開到肚臍的晚禮服，除了襯托出她的傲人上圍，轉身還能看到美背，同時也完美展現優雅氣質。她手上拿著麥克風，臉上露出燦爛的笑容，當時正看向台下觀眾，表情充滿喜悅。為此，蔡尚樺害羞表示：「獻出今年尾牙季最辣造型。」

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蔡尚樺透露，當佳能的總經理宣布全體員工隔日可享有一天的特別假期作為終極獎勵時，現場氣氛瞬間達到最高點，「總經理的現金加碼過後，終極加碼是明天全體不用上班，同仁直接五六日連放三天連假，現場整個歡聲雷動啊啊啊。」蔡尚樺在文中表達對這次活動的喜悅，尤其是與大學同學黃豪平一同主持，兩人在晚會上展現十足的合作默契。

▲蔡尚樺搭檔黃豪平主持佳能尾牙。（圖／翻攝自Facebook／蔡尚樺）

貼文及照片曝光後不久，大批網友都現身朝聖，紛紛留言讚美她的外型及服裝選擇。有人直接表示「蔡尚樺，妳好漂亮」，直接表達對她美貌的讚賞。其他人評論更以「超美超辣」來形容蔡尚樺的整體造型，甚至也有網友認為蔡尚樺這套穿著超性感。掀起不小討論。