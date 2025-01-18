ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡尚樺主持佳能尾牙穿超辣！　「深V開到肚臍」轉身美背看光

記者王靖淳／綜合報導

主持人蔡尚樺最近受邀擔任佳能六十週年晚宴主持人，平時會在社群記錄生活的她，今（18）日就發文寫下參與心得，同時也大方曬出一系列穿著深V低胸的禮服照，透露自己獻出今年尾牙季最辣造型，貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Facebook／蔡尚樺）

▲蔡尚樺主持佳能尾牙穿超辣。（圖／翻攝自Facebook／蔡尚樺）

照片中，蔡尚樺穿著一件紅色亮片深V開到肚臍的晚禮服，除了襯托出她的傲人上圍，轉身還能看到美背，同時也完美展現優雅氣質。她手上拿著麥克風，臉上露出燦爛的笑容，當時正看向台下觀眾，表情充滿喜悅。為此，蔡尚樺害羞表示：「獻出今年尾牙季最辣造型。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡尚樺透露，當佳能的總經理宣布全體員工隔日可享有一天的特別假期作為終極獎勵時，現場氣氛瞬間達到最高點，「總經理的現金加碼過後，終極加碼是明天全體不用上班，同仁直接五六日連放三天連假，現場整個歡聲雷動啊啊啊。」蔡尚樺在文中表達對這次活動的喜悅，尤其是與大學同學黃豪平一同主持，兩人在晚會上展現十足的合作默契。

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Facebook／蔡尚樺）

▲蔡尚樺搭檔黃豪平主持佳能尾牙。（圖／翻攝自Facebook／蔡尚樺）

貼文及照片曝光後不久，大批網友都現身朝聖，紛紛留言讚美她的外型及服裝選擇。有人直接表示「蔡尚樺，妳好漂亮」，直接表達對她美貌的讚賞。其他人評論更以「超美超辣」來形容蔡尚樺的整體造型，甚至也有網友認為蔡尚樺這套穿著超性感。掀起不小討論。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

推薦閱讀

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲

獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蔡尚樺, 主持人, 尾牙, 黃豪平

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《祕書俱樂部》六月爆婚姻危機嗆小三　修杰楷為愛「賣房又結紮」
  2. 中居正廣醜聞扯出「性朝貢」風波！　電視台致歉：成立調查委員會
  3. 劉芯彤尾牙斷片「被帶去開房間」　醒來驚見躺床上：只有吐的記憶
  4. 《夜市王》太紅！連曾志偉想買也吃不到　泰國娘娘遭網抨擊走心回擊了
  5. 打臉陳玉珍！公視電影入圍柏林影展　《聽海湧》黃冠智：世界看見台灣的實力
  6. 劉書宏喊再見「黃宏軒第一個約談心」！　PO道別文後首發聲
  7. 唐綺陽動用百萬粉專發「求救訊號」！　呼籲協尋：請大家多幫忙
  8. 快訊／玖壹壹健志愛妻Mia生了　喜迎魔羯寶寶「生日跟周杰倫同一天」
  9. 快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受
  10. 蔡尚樺主持佳能尾牙穿超辣！　「深V開到肚臍」轉身美背看光

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366