金敏喜公開不倫9年懷孕！　洪尚秀元配「接電話才知」不離婚原因曝

記者張筱涵／綜合報導

南韓百想影后金珉禧（金敏喜）和導演洪尚秀不倫戀9年，17日被爆出已經懷孕，且兩人專注於養胎，男方更去重上駕訓班並陪伴產檢。而洪尚秀的元配接到電話才得知消息，這也讓她過去的訪談再次受到矚目。

▲洪尚秀與金敏喜當爸媽。（圖／CFP）



據韓媒《Dispatch》報導，金敏喜於去年夏天自然懷孕，預計將於今年春天生產。同時，洪尚秀與金敏喜被目擊共同前往京畿道河南市的婦產科，兩人親密的關係再度引發關注。

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對於金敏喜懷孕的消息，洪尚秀的妻子A女士表示：「完全不知情，感謝告知。」這讓外界對她的感受更加好奇。回顧2017年，A女士曾在接受《真實故事眼》訪問時表示不會離婚，對丈夫仍抱有信任：「30年來，我們的婚姻充滿美好回憶，我無法就這樣放棄。」

此外，A女士也坦承，儘管因洪尚秀的外遇陷入痛苦，但不會對金敏喜公開指責，她更透露，家庭開支和女兒的留學費均由她和娘家負擔，始終相信丈夫會回家。

然而，洪尚秀於2016年對妻子提出離婚申請，但因南韓法律原則上不允許「有過錯的配偶提出離婚」，最終於2019年被法院駁回，洪尚秀未再上訴，目前，他在法律上仍屬已婚狀態。因此，金敏喜所生的孩子將被登記為洪尚秀的「婚外子女」，也可能登記在金敏喜的戶籍中。