威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

文／清水孟國際塔羅小孟老師

威力彩本期（1／16）頭獎未開出，邁入23連槓，下期（1／20）預估銷售1.1至1.3億元，頭獎累積金額預估上看5億元。許多人搶購的同時也都相當注重個人運勢，下列是小孟老師所分享的偏財運旺的3個生肖和3個星座。

▲威力彩獎金上看5億元。（圖／記者湯興漢攝）



TOP3 屬羊：偏財獲利

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屬羊的人1月20日開始，容易在偏財運方面，得到獲利的機會跟好運，像是突然得到中獎資格、不小心中了更多獎金、因為別人的幫忙，而讓本身資產的投資得到更多利益。更有機會得到別人或家人的資金贊助，或是會受到別人的好意和支持，都比較偏向於無意的情況下，而出現的好運。小孟老師建議，下注威力彩會樂透前多吃綠色蔬菜，因為羊吃草，說不定會讓你財運滾滾。

TOP2 屬鼠：靈感創意

屬鼠的人在大寒，可以運用更多的靈感和創意，表現在工作和生活中，能因此帶來更多的機會和成功，從而提高你的收入和財務狀況。此外，豐富的創意，能提高工作效率，也能幫助自己享受更好的生活和放鬆自己，有助於你擴展社交圈子及財務來源，帶來更多的機會和成功，從而提高你的財務狀況。此外下注威力彩樂透前，可以在右手綁一條紅線再下注，說不定能因此賺到大錢。

TOP1 屬龍：正偏財多

生肖屬龍正偏財宮在本身積極努力的狀態下，而有穩定且持續的薪資成長，像是工資上漲、業務獎金獎勵提升、副業大幅成長、客戶量增加、專案提升等等的情況。另外想買威力彩與樂透的人，記得下注前多吃玉米或地瓜，代表黃金！說不定會因此發大財。

財神位：住家辦公室北方

財運時辰：晚上17:00-20:00

3星座偏財運旺：射手／水瓶／雙子

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