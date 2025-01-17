ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

是元介婚後首露面！　被問生子帥回「老婆娶進門不是為了生小孩」

記者蕭采薇／台北報導

是元介於元旦在社群網站上宣布結婚好消息，太太的身份也揭曉，原來就是他身邊陪伴多年的美女經紀人。他婚後首度現身，宣布加入《火神的眼淚》音樂劇，是元介也透露成為人夫的心情，「叫出『老婆』的時候，真的很感動。」

▲是元介結婚。（圖／翻攝自是元介臉書）

▲是元介在元旦宣布結婚好消息，妻子就是陪伴多年的美女經紀人。（圖／翻攝自是元介臉書）

《火神的眼淚》音樂劇17日舉辦卡司發表會，是元介公開婚訊後首次出席公開活動，他表示，婚前婚後生活上沒有太大改變，「唯一變的是從叫外號到叫老婆，我第一次出門叫她老婆真的很害羞，心情也很感動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到是否舉辦婚宴，他表示沒有規劃，但家宴正在籌備中，因為姓「是」的在台灣人口少，宴客也不會太大場。讓藝術總監黃致凱開玩笑當場鼓吹「趕快繁衍」，但對於生子進度，是元介回答閃瞎眾人：「老婆娶進門不是為了生小孩！」令全場鼓掌叫好。

▲《火神的眼淚》音樂劇，（左起）王爲、周家寬、楊大正、方宥心、羅美玲、是元介。（圖／故事工廠提供）

▲是元介出道以來首度挑戰音樂劇，加入《火神的眼淚》演出陣容。（圖／故事工廠提供）

倒是今年過年要第一次體驗「回娘家」，他當場詢問眾演員感覺如何？楊大正妙語回答：「會塞車！」笑翻全場，是元介笑說透過這次《火神的眼淚》與多位已婚演員合作，可以在劇場學習夫妻生存之道。

▲《火神的眼淚》音樂劇，（左起）王爲、周家寬、楊大正、方宥心、羅美玲、是元介。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇主演群：王爲、周家寬、楊大正、方宥心、羅美玲、是元介，現場示範勤務射水。（圖／故事工廠提供）

是元介原本就是歌手出身，但卻是出道以來首次挑戰音樂劇，他透露演出決心，「我每次都在台下看音樂劇演員，覺得很厲害，一直希望能挑戰。我之前在戲劇上經常演好人，現在終於可以演一個機車的科長。我對演戲不擔心，但因為很久沒唱，這幾天都在家裡練唱，現在要把唱歌感覺找回來。」黃致凱笑說，「這次要撕毀他形象。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

推薦閱讀

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」哥哥認證

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」哥哥認證

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」拿紙杯接尿！機長1招反制超帥

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」拿紙杯接尿！機長1招反制超帥

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

張學友突宣布「台灣連唱12場」 將採實名制　不止台北…場次全曝光

張學友突宣布「台灣連唱12場」 將採實名制　不止台北…場次全曝光

鹿哈求婚女友成功「超大粉紅排場熱吻」！　轉戰直播半年海撈1.3億

鹿哈求婚女友成功「超大粉紅排場熱吻」！　轉戰直播半年海撈1.3億

孫生現身戶政事務所！「連名帶姓全改」新名字曝：不能後悔的終身大事

孫生現身戶政事務所！「連名帶姓全改」新名字曝：不能後悔的終身大事

尹錫悅被捕「支持者怒出征IU」！IG遭惡評洗版：國民妹妹背叛大家

尹錫悅被捕「支持者怒出征IU」！IG遭惡評洗版：國民妹妹背叛大家

旗下有金喜愛、車勝元超多大咖！　YG娛樂突宣布「結束演員經紀」

旗下有金喜愛、車勝元超多大咖！　YG娛樂突宣布「結束演員經紀」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」哥哥認證

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」拿紙杯接尿！機長1招反制超帥

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

張學友突宣布「台灣連唱12場」 將採實名制　不止台北…場次全曝光

鹿哈求婚女友成功「超大粉紅排場熱吻」！　轉戰直播半年海撈1.3億

孫生現身戶政事務所！「連名帶姓全改」新名字曝：不能後悔的終身大事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

是元介, 火神的眼淚, 王爲, 周家寬, 楊大正, 方宥心, 羅美玲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《大熱門》年前最後一錄「Lulu親自發紅包」！每個人都有：小小心意
  2. 曾拿青龍獎！「天才童星」7年來沒戲演　靠外送維生一天賺1000元
  3. 是元介婚後首露面！　被問生子帥回「老婆娶進門不是為了生小孩」
  4. 李千娜0偽裝現蹤華山！「破例一舉動」10月兒當場哭了：有夠可愛
  5. 陳婉若與導演夫王維明迎「珍珠婚」 聚少離多分離感促成幸福感
  6. 直擊／李玟二姊證實「徹底斷聯Bruce」 　87歲母慟喊：救救我的妹妹
  7. 謝金燕堅稱「沒結過婚」！此生非他不嫁 公開徵友6條件：歡迎報名
  8. 日本女神遭爆料高中真面目！　男星脫口：她像蟒蛇，怕被吞掉
  9. 國光女神Lala「列6罪狀」疑嗆小優！　認了不想同一個空間呼吸
  10. 快訊／前T-ara雅凜涉「虐兒毀謗」遭判刑！　媽媽也有罪

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366