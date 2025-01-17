是元介婚後首露面！　被問生子帥回「老婆娶進門不是為了生小孩」

記者蕭采薇／台北報導

是元介於元旦在社群網站上宣布結婚好消息，太太的身份也揭曉，原來就是他身邊陪伴多年的美女經紀人。他婚後首度現身，宣布加入《火神的眼淚》音樂劇，是元介也透露成為人夫的心情，「叫出『老婆』的時候，真的很感動。」

▲是元介在元旦宣布結婚好消息，妻子就是陪伴多年的美女經紀人。（圖／翻攝自是元介臉書）

《火神的眼淚》音樂劇17日舉辦卡司發表會，是元介公開婚訊後首次出席公開活動，他表示，婚前婚後生活上沒有太大改變，「唯一變的是從叫外號到叫老婆，我第一次出門叫她老婆真的很害羞，心情也很感動。」

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被問到是否舉辦婚宴，他表示沒有規劃，但家宴正在籌備中，因為姓「是」的在台灣人口少，宴客也不會太大場。讓藝術總監黃致凱開玩笑當場鼓吹「趕快繁衍」，但對於生子進度，是元介回答閃瞎眾人：「老婆娶進門不是為了生小孩！」令全場鼓掌叫好。

▲是元介出道以來首度挑戰音樂劇，加入《火神的眼淚》演出陣容。（圖／故事工廠提供）

倒是今年過年要第一次體驗「回娘家」，他當場詢問眾演員感覺如何？楊大正妙語回答：「會塞車！」笑翻全場，是元介笑說透過這次《火神的眼淚》與多位已婚演員合作，可以在劇場學習夫妻生存之道。

▲《火神的眼淚》音樂劇主演群：王爲、周家寬、楊大正、方宥心、羅美玲、是元介，現場示範勤務射水。（圖／故事工廠提供）



是元介原本就是歌手出身，但卻是出道以來首次挑戰音樂劇，他透露演出決心，「我每次都在台下看音樂劇演員，覺得很厲害，一直希望能挑戰。我之前在戲劇上經常演好人，現在終於可以演一個機車的科長。我對演戲不擔心，但因為很久沒唱，這幾天都在家裡練唱，現在要把唱歌感覺找回來。」黃致凱笑說，「這次要撕毀他形象。」