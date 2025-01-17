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川口春奈高中真面目遭爆料！　松村北斗脫口：她像蟒蛇，怕被吞掉

記者吳睿慈／綜合報導

日本律政愛情劇《Ensemble 合奏》由川口春奈、SixTONES松村北斗，兩人般配的外型讓戲劇還未開播就掀起討論，原先川口春奈以為這是兩人第一見面，但松村北斗爆料自己早就在高中見過她，對她的第一印象竟然是「話很多」，更比喻女方像「蟒蛇」，奇妙的形容詞讓川口春奈哭笑不得。

▲▼川口春奈、松村北斗早在高中時期見過面，但她完全不記得了。（圖／KKTV提供）

▲川口春奈、松村北斗早在高中時期見過面，但她完全不記得了。（圖／KKTV提供）

松村北斗其實是川口春奈的高中學弟，雖然不同年級但曾在同間教室上過課，當時兩人並不認識，他對女方的印象就是話多，感覺連老師都放棄的程度！

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這次在《Ensemble合奏》第一次正式面對面，松村北斗內心還有點緊張，心想：「會不會很可怕呢？」感覺會被川口春奈吞掉似的，比喻對方是「蟒蛇」，搞笑比喻讓川口春奈笑翻。川口則說自己完全不記得曾與松村北斗一起上過課，聽到覺得很震驚，笑說應該是他「藏太好」，跟現在在舞台上或演戲時充滿魅力的表現反差很大。

▲▼川口春奈被爆料高中時「話很多」，松村北斗直呼「她像蟒蛇」。（圖／KKTV提供）

▲川口春奈被爆料高中時「話很多」，松村北斗直呼「她像蟒蛇」。（圖／KKTV提供）

《Ensemble合奏》故事描述一位奉行「現實主義」、認為戀愛成本效益太低的女律師小山瀬奈（川口春奈飾），與抱持「理想主義」的新人律師真戶原優（松村北斗飾），兩人個性截然相反，聯手解決各種戀愛糾紛案件的同時，竟開啟了一段令人心動的辦公室戀情。

川口春奈透露首集亮點之一將會著重在兩人如何變成搭擋，她飾演的瀨奈興趣是練習高爾夫揮桿，但現實中她從未打過高爾夫球，拍戲前雖也有惡補練習，苦笑說「但球總是朝奇怪的方向飛走」，馬上被松村北斗虧：「看得出來妳陷入苦戰。」

▲▼川口春奈高中真面目遭爆料！　松村北斗脫口：她像蟒蛇，怕被吞掉。（圖／KKTV提供）

▲律政愛情劇《Ensemble合奏》由川口春奈、SixTONES松村北斗主演。（圖／KKTV提供）

松村北斗也說到自己最喜歡的地方，是搞笑藝人大河原次郎所飾演的早川崇登場的橋段，他會一個很偏僻的地方低聲說著一些讓人不太舒服的話，「我實在是非常喜歡那段，雖然可能會被製作人罵，但如果大家只記住第一集的早川，我就心滿意足了。」《Ensemble 合奏》首集將於19日在KKTV上架播出，每週更新一集。

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Ensemble合奏, 川口春奈, SixTONES, 松村北斗

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