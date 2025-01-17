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直擊／李玟50歲冥誕「紀念雕像揭幕」　87歲母痛哭失聲…全場淚目

記者蔡琛儀／新北報導

已逝的天后李玟今（17日）迎接50歲冥誕，家人、歌迷齊聚金寶山碑林名人區，在李媽媽的主動提議及兩位姐姐奔相尋覓下，決定在依山傍海、風景優美的金寶山碑林名人區建立紀念雕像公園，以她當年在奧斯卡上獻唱的《臥虎藏龍》主題曲中文版〈月光愛人〉為靈感，設立了一尊名為「永遠的月光愛人」唯美雕像。

▲▼ CoCo李玟『永遠的月光愛人』雕像揭幕儀式 -李玟家人。（圖／記者黃克翔攝）

▲李玟媽媽一到場就痛哭失聲。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ CoCo李玟『永遠的月光愛人』雕像揭幕儀式 -李玟家人。（圖／記者黃克翔攝）

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高齡87歲的李媽媽難得公開現身，顫巍巍地在女兒們攙扶下入座，隨後更忍不住嚎啕大哭，顯見雖然李玟已離世將2年，但李媽媽並未走出喪女之痛，令人鼻酸。隨後二姐李思林（Nancy）也上台致詞，並引用與Coco同名的動畫電影《可可夜總會》的名言，「人有兩次死亡，一次是肉體，第二次真正死掉，是所有人把你忘記，但我相信不會發生在Coco身上！」也向媽媽喊話：「媽媽加油！」現場上百名粉絲見狀齊對李媽媽打氣，李媽媽也堅強回應：「好！」

而後Nancy按捺不住悲痛情緒，哽咽說：「雖然今天的慶生會，我們最愛的主角無法參與，但是我相信此時此刻妹妹都與我們同在，能感受到大家對她的愛與支持，妹妹每次和歌迷的慶生都樂此不疲，滿心期待下次的相聚，作為家人，失去我們最愛的成員，悲痛萬分，心如刀割，在傷痛的同時，我們不會忘記那些曾經有給予他幫助的人。」

▲▼ CoCo李玟『永遠的月光愛人』雕像揭幕儀式 -李玟家人 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 李玟母親在眾人攙扶下進場。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ CoCo李玟『永遠的月光愛人』雕像揭幕儀式 -李玟家人。（圖／記者黃克翔攝）

Nancy表示，為表達李家人對台灣31年來給予Coco的感恩之情，「所以打造了小小的感恩園，妹妹常說要飲水思源，感謝大家給她的機會以及多年來給她的關愛與支持，讓她夢想成真。」又忍不住落淚：「希望各位歌迷朋友能在這個舒適的環境裡、月桂女神的陪伴下回顧陪伴她走過的點滴，延續對她的思念，意味她會永遠活在我們心中，從沒離去。」

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