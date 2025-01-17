獨家回應／陳國華愛兒遭摩托車撞飛　翻滾三公尺才停駕駛照樣逃走

記者葉文正／台北報導



知名音樂老師、年代《那些年那些歌》主持人陳國華國二愛兒阿滴咕昨晚七點多，在住家附近公車站下車時，遭摩托車騎士撞飛，騎士隨後肇逃，並沒有理會阿滴咕，最後是靠警方將阿滴咕送醫。

▲(左)Ivy、陳國華。（圖／翻攝自Facebook／Ivy與國華的生活分享）

陳國華表示，「阿滴咕平常就是搭公車下課回家，昨天晚上七點半左右，他一樣下課回家，但是下車時被一台摩托車直接撞上，雖然阿滴咕已經175公分，但在沒有防備情況下，直接被撞飛，身上大概三四次受傷，手肘跟腳等部位，因為被撞後，手腳都有在地下擦傷，所以都是擦挫傷，此外腰部也非常痛，因為是直接撞上，痛到整晚都沒辦法睡。」目前傷勢多在身體外部，但驚嚇程度很嚴重，驚嚇程度也是完全無法休息，一直到天亮。

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▲陳國華與Ivy國二兒公車站前遭撞飛急診，深夜怒控摩托車騎士肇事逃逸。（圖／翻攝自臉書）

陳國華不解地表示：「這位騎士把人家撞成這樣，引起很多路人圍觀，連後照鏡都撞斷了，但他不知道是因為酒駕還是毒駕，牽起摩托車就跑了，根本沒有顧及傷者的情況。」並表示警方已經調閱監視器，準備將駕駛繩之以法，也希望目擊路人可以佐證，這樣惡劣的行為。

▲肇事地點。（圖／翻攝自臉書）

陳國華表示，兒子擦挫傷很嚴重，畢竟撞擊力很大，因為在人行道旁，路人立刻報警，帶孩子先去醫院驗傷，因為我們夫妻人都在外面，沒辦法即時處理。

▲陳國華主持節目。（圖／年代提供）

陳國華心疼表示：「他昨晚無法睡覺，腰部挫傷太痛，沒法睡覺，想說今天再約去看X光，但兒子因為要期末考，今天又去學校考試，有跟老師說麻煩多照顧一下。」

陳國華認為，肇事逃逸不可取，對方變成不願承擔問題，警方已調閱監視器，「我們不想要賠償，但是要有道德勇氣，這樣處理事情不好。學校期末考，他不想補考，還是送去學校，回來再去醫院檢查，若有狀況再趕快就醫。」