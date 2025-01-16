曹佑寧驚喜合體陳傑憲！　曝「9年前舊照」掀網激動：有夠懷念

記者蔡宜芳／綜合報導

男星曹佑寧過去曾是棒球員，2014年因主演電影《KANO》踏入演藝圈，也卸下運動員的身份。他16日驚喜曬出與人氣球員陳傑憲的合照，透露兩人許久不見，聊了很多，還特別送上一張舊照，引來許多網友圍觀。

▲曹佑寧15日和陳傑憲聚會。（圖／翻攝自Instagram／tsaoyuning、hsien_1994）

曹佑寧曬出一張和陳傑憲的合照，以及2016年前往球場時在車上拍的舊照。他坦言與陳傑憲已經有8、9年沒有見面了，「昨晚聊著一起打球的過往，暢聊了一頓晚餐。」他也提到，看得出陳傑憲近來因為很忙，面容有些疲憊，「但傑ㄒㄩㄢˋ的Energy和過往一樣依舊爆棚感染著我，那種自信、感染力、帶頭衝、負責任以及燦爛的笑容依然不減，傑ㄒㄩㄢˋ欸棒球魂，請繼續發光發熱！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼曹佑寧分享和陳傑憲的合照與9年前的舊照。（圖／翻攝自Instagram／tsaoyuning）

曹佑寧的照片PO出後，引來大票網友留言「這什麼組合啦有夠喜歡的」、「你各位都是帥哥」、「合體了，有夠懷念開心」、「好久沒見到這組合」；而陳傑憲也回覆說：「太久沒見了，曹帥依然帥！」