寫〈傷心酒店〉爆紅！羅文聰罕破例現身節目　爆受張宇影響不熬夜

記者孟育民／台北報導

中視《綜藝一級棒》邀來金牌唱片製作人羅文聰，他透露平時不熬夜，晚上11點就會睡覺：「有一次碰到張宇，他現在很認真在研究中醫，還會幫我把脈，想說他為什麼這麼熱衷養生，他告訴我人不要太熬夜，才能身體比較健康。」當接到節目通告，羅文聰知道會錄到深夜則難得破例，因為到攝影棚能見到許多老朋友，「他們都已是成名的歌手，抱著來欣賞他們演出的心情。」

▲《綜藝一級棒》邀來金牌唱片製作人羅文聰。（圖／中視提供）



羅文聰寫過江蕙的〈傷心酒店〉，在業界擁有舉足輕重的地位，更曾是許多歌唱節目的評審，像是許志豪、陳隨意、杜忻恬、蘇宥蓉等都遇過他，其中蘇宥蓉得知這集節目要邀來羅文聰時，心情特別緊張，許志豪更打趣地說：「她20幾年前的陰影都還在。」蘇宥蓉也坦言：「當時參加比賽就是老師當評審，他很嚴肅、很恐怖。」

相隔多年，羅文聰趁此錄影道出往事：「在比賽的時候，我其實印象最深刻的就是蘇宥蓉，那時老實講我要簽新人的話，第一個考慮的就是蘇宥蓉。」當時他還私下跟電視台說如果他們沒有要簽，他就要私底下簽下她，羅文聰的這番話讓蘇宥蓉不敢置信，聽完則很感謝他的賞識。

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▲現場主持人遇到羅文聰都緊張。（圖／中視提供）



康康見大家對評審老師心存恐懼，便以自己的例子安慰大家；「之前殘酷舞台才可怕，我都還沒唱第一句就被按淘汰，看到我的臉就淘汰了。」這一集歌手們也當作是歌唱比賽，每個人都展現精湛歌藝，讓羅文聰點評時難以抉擇。