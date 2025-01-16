黃小柔驚曝懷孕期「被藍心湄誤傷」！　去廁所見大出血緊急送醫

記者陳芊秀／綜合報導

女星黃小柔婚後育有2子1女，近日在節目中透露，2014年得知懷孕時，正在拍偶像劇《終極X宿舍》，為了不影響拍攝進度，選擇隱瞞懷孕消息，但因劇中武打戲份繁多，導致經常出血。她驚吐某次因意外被藍心湄誤傷，出現大出血情況，更因此緊急送醫。

▲黃小柔拍《終極X宿舍》懷孕沒說出口，當時曾大出血。（圖／翻攝自YouTube）

《11點熱吵店》在昨（15日）播出的節目中，找來「終極系列」劇的多位演員齊聚一堂，包括黃小柔、張皓明、謝和弦、五熊、蔡函岑及李姝妍等人，共同回憶拍戲往事。而黃小柔分享當年拍攝《終極X宿舍》，有一場戲中飾演媽媽的藍心湄需要出手揮打她，卻意外用外套的鍊子甩到她的孕肚。她當時雖然疼痛難忍，但仍強忍著完成拍攝，並不斷對肚中的寶寶喊話：「寶寶你要抓好，我不是故意的。」然而，拍攝結束後，她到廁所發現大出血被緊急送醫，所幸最後孩子平安無事，此事當時只有藍心湄知情。

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▲黃小柔拍戲途中，被藍心湄揮打用的外套鍊子打到。（圖／翻攝自YouTube）

▲黃小柔去廁所才發現出血火速就醫。（圖／翻攝自YouTube）

這段經歷引發在場演員的共鳴，主持人Melody也深有感觸地表示：「拍戲就是這樣，非常害怕拖延別人的時間，絕對不能遲到或早退。而Melody也曾在 《終極一班》飾演老師田欣，隨後《終極一班》掀起人氣拍成系列劇。