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《甄嬛傳》馬拉松開播日公開！　網敲碗「剪掉甘露寺」電視台回應

記者黃庠棻／台北報導

農曆春節即將到來，2024年台灣觀眾熱情追宮鬥劇《後宮甄嬛傳》的馬拉松直播，最高創下6.1萬人在線觀看，成為全台話題最夯的過年活動。該劇開播至今已有13年，已經成為經典中的經典，八大電視台近年都會在YouTube平台上直播，今年過年也不例外。

▲▼《後宮甄嬛傳》新春馬拉松，最後一輪推出「跳過甘露寺」一鍵回宮特別版。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

▲2025年《後宮甄嬛傳》馬拉松開播日公開。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

八大電視台先前被問及《後宮甄嬛傳》今年過年是否依舊會在YouTube平台上播映，當時透露內部還在討論中。一個禮拜過後，電視台透露「《後宮甄嬛傳》將於1月23日（四）晚間六點於八大劇樂部YouTube頻道起跑」。

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▲▼《後宮甄嬛傳》新春馬拉松，最後一輪推出「跳過甘露寺」一鍵回宮特別版。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

▲2025年《後宮甄嬛傳》馬拉松開播日公開。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

《後宮甄嬛傳》過年馬拉松已成為年度盛事，八大電視台YouTube頻道也是第四年播放，許多網友在消息未公開之前，已在網路上敲碗，紛紛留言「過年必看甄嬛傳」、「每年的行程之一」，但有許多資深劇迷對於「甘露寺」片段都頗有微詞，隔空喊話電視台「剪掉」這一片段，而八大電視台則回應「敬請鎖定播出」。

▲▼《後宮甄嬛傳》新春馬拉松，最後一輪推出「跳過甘露寺」一鍵回宮特別版。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

▲2025年《後宮甄嬛傳》馬拉松開播日公開。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

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