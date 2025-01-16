謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭低調產子內幕

記者陳芊秀／綜合報導

主持人利菁昨日（15）脫口說出謝金燕兒子生父名字，在節目錄影現場引發騷動，隨後連續兩次公開道歉。而謝金燕多年來保護家人隱私，即便是已故的父親豬哥亮生前也曾坦言，身為外公都不知道孩子生父是誰，並說過：「殘不殘忍，我都忍耐。」

▲主持人利菁脫口一句話，令謝金燕未婚生子再掀外界關注。（圖／翻攝自謝金燕IG）

豬哥亮是全台知名「秀場天王」，因債務問題曾長期隱居海外，後來復出主持節目《豬哥會社》，創下高收視，連演出電影《大尾鱸鰻》，都曾締造4.3億元票房紀錄。然而他與女兒謝金燕之間的心結難解，父女倆難以同台。

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當時豬哥亮曾錄一段影片，吐露與謝金燕難以破冰的心情，並對著鏡頭向女兒喊話：「原來妳生的孩子，就是我這個兒子，她的哥哥帶去美國生的，都沒有告訴我，殘不殘忍，我都忍耐。」他更說「孩子的爸爸我兒子知道，我都不知道」。

豬哥亮口中的兒子指的是大兒子謝順福，而謝順福當時則以簡訊回應，強調除了謝金燕本人外，沒有人知道孩子父親的真正身分。

▲豬哥亮生前曾透過影片喊話謝金燕，並說出謝金燕赴美產子。（圖／記者徐文彬攝）

有關利菁錄影脫口說出謝金燕生父名字，謝金燕最新限動上傳一張舞台表演照，並配字「積極向上，姐姐不要害怕！」，同時搭配莎夏斯隆（Sasha Sloan）的歌曲《Too Sad To Cry》（欲哭無淚），被外界解讀為對利菁言論的回應。

▲謝金燕限動心聲引發外界聯想。（圖／翻攝自臉書）