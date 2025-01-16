賈靜雯媽媽71歲大壽「收大束千元錢花」！6乖孫圍繞搶著親超幸福

記者陳芊秀／綜合報導

女星賈靜雯昨日（15）透過社群網站曬照，分享為媽媽祝壽71歲的照片。她與弟弟衛斯理分別育有3個小孩，6個孫兒圍繞搶著親阿嬤的照片溫馨破表，且賈媽媽手上抱著一大束錢花，羨煞大票網友。

▲賈靜雯媽媽迎71歲兒孫陪伴祝壽。（圖／翻攝自IG）

賈靜雯發文：「我們好幸福！我們有最可愛的媽咪，也是最棒的婆婆奶奶。」她感性表示，媽媽年輕時的辛勞已成往事，如今只需感受滿滿的愛與陪伴，這才是最好的禮物，而且還特別準備了一束「錢花」作為生日驚喜，幽默地說：「送進妳心坎了吧！」全家人充滿儀式感地為這位不愛過生日的美媽祝壽，場面溫馨幸福。

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▲賈媽媽手上大束千元錢花，6乖孫排排站陪伴阿嬤。（圖／翻攝自IG）

而賈靜雯Hashtag「兒孫滿堂」，配上她與弟弟共6個孩子，一排站開陪伴阿嬤，賈媽媽手上有超大束「錢花」，被網友推測是千元台幣紙鈔的「錢花」花束。緊接著孫兒把阿嬤團團圍住搶著親吻，還有賈媽媽在蛋糕前露出幸福笑容，凍齡外貌完全看不出年過70歲。

▲賈靜雯媽媽被兒孫圍繞搶著親。（圖／翻攝自IG）

▲賈靜雯媽媽外貌超凍齡。（圖／翻攝自IG）

網友紛紛留言稱讚「好幸福」、「那束花太太太太太太美了！還有被擠著搶著親吻的感覺挺好的」、「好奇這一束千元鈔票的玫瑰花，用了多少張千元鈔票，真的好美好漂亮又最真實（實用）」、「賈媽很年輕漂亮欸」、「媽媽真美～生日快樂啊」。此外，網友注意到賈靜雯小女兒波妞面對鏡頭的表情超酷，輪番回應「我的天啊！波妞那個帥樣」、「波妞醬酷喔」。