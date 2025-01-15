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鮪魚外景「牛糞塗臉眼睛出事」　差點失明驚喊：吃苦當吃補

記者王靖淳／綜合報導

女星鮪魚（徐瑋吟）最近上節目《11點熱吵店》分享和藝人小鐘出國出外景的驚險經歷，表示當時自己因玩遊戲輸了而接受懲罰——把牛糞抹在臉上，後來眼睛不小心被塗到，進而導致細菌感染，在去看醫生後還被告知差點失明。為此，她感嘆：「我就覺得什麼事情都能嘗試，但我真的有一點吃苦當吃補。」

▲▼鮪魚。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

▲鮪魚上節目分享被牛糞塗眼睛的經歷。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

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鮪魚提到，當時她先敷了一點牛糞在臉上，想說意思有到就好，結果沒想到小鐘突然挖一坨往她臉上弄，結果她因為做出閃避的動作，導致牛屎直接弄到眼睛裡。她表示，回到台灣後不久，眼睛開始出現紅腫、血絲和發炎的症狀，迫使她尋求醫療幫助。

▲▼鮪魚。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

▲鮪魚表示眼睛被細菌感染差點失明。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

鮪魚透露，當時醫生在檢查後告訴她，她的眼睛裡的菌數過高、細菌太多，如果不及時處理，可能會有失明的風險。為此，鮪魚在分享這段經歷時不禁感慨，坦言自己當時年僅20幾歲，對於冒險和挑戰新事物抱有開放態度，但也因為這次事件領悟健康的重要性，「我就覺得什麼事情都能嘗試，但我真的有一點吃苦當吃補。」

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