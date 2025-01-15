直擊／搶看玄彬！百名女粉擠爆西門戲院　韓方突喊卡「不給拍藝人」

記者吳睿慈／台北報導

南韓演員玄彬15日一早為了宣傳電影《哈爾濱》來到台灣，包含導演禹民鎬、製作人金元國、演員朴勳同行登寶島，晚間現身西門國賓戲院與粉絲見面，現場逾百名影迷到場支持，人群塞滿門口只為搶看男神一眼，只可惜，此趟電影《哈爾濱》主演玄彬、朴勳一行人訪台規定相當嚴格，原預計15日晚間特映會開放讓台灣攝影記者拍攝，卻在活動開演前把所有攝影記者趕出廳外，說好的「拍攝時間」臨時變調，使得宣傳效果大打折扣。

▲玄彬15日為宣傳電影《哈爾濱》來台。（圖／網銀國際影視提供）



距離玄彬上訪台已是2019年，相隔5年再度登寶島，此趟是為宣傳電影《哈爾濱》而來，15日晚間預計出席在西門國賓戲院的特映會，現場多名影迷舉著應援牌子，盼望與偶像有互動，其中一位女粉絲更是用韓文寫下「今天是我生日」，希望獲得男神的回覆，現場塞滿逾百人，玄彬魅力難擋。

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▲搶看玄彬，百名女粉擠爆西門戲院。（圖／記者吳睿慈攝）



只可惜玄彬此趟本是為宣傳而來，韓方說好的規則卻不斷臨時變調，15日晚間的特映會邀請各家攝影記者到場拍攝，卻在藝人還沒到場前，韓方強硬表示「不能拍」，只能由台灣片商統一供照，並將所有攝影趕出影廳外，致使所有人白跑一趟。

台灣片商砸下重資邀請玄彬訪台，就連電影《哈爾濱》記者會都找來有金鐘獎加持的Sandy（吳姍儒）主持，然而韓方規則變化多端，使得此趟宣傳蒙上一層灰。