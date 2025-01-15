陳奕穩交「五分埔千金」10月首放閃　IG霸氣護愛舉動被挖

記者王靖淳／綜合報導

男星陳奕昨（14）日出席活動時大方認愛「五分埔成衣千金」紀曦晨，甜蜜表示當天是兩人交往10個月，事後更透過IG發文放閃，除了曬出替女友訂製的珠寶照，還大方PO出對方的背影，最後再悄悄關閉貼文留言功能，霸氣保護女友，貼文及照片曝光後，立即閃瞎不少人。

▲陳奕認愛紀曦晨。（圖／翻攝自Instagram／c.cc__5、chen_i_1016）



透過陳奕分享的照片可見到，他替紀曦晨訂製的項鍊展示在白色展示架上。項鍊鏈條是銀色的，並附有一個裝飾字母拼寫的吊墜，拼出女友的IG帳號「c.cc__5」。吊墜上鑲嵌著閃耀的寶石，其中最後一個「5」字旁邊裝飾一顆較大的多彩寶石，增添特別的閃耀效果。

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在其他照片中，陳奕曬出紀曦晨的背影照，只見她長髮披肩，正看著窗外風景，透過大片的玻璃窗，可以望見外面的山丘和樹木。此外，窗前還懸掛著用來慶祝交往週年的氣球，上面有「CC」和心形圖案，透露出這是一個值得慶祝的時刻。為此，陳奕還配文寫道「Ten months of happiness（十個月的快樂）。」

▲陳奕發文放閃。（圖／翻攝自Instagram／c.cc__5、chen_i_1016）



事實上，陳奕在新作品BL劇《印象 青春》擔任執行製作，昨（14）日出席首映記者會時，被問到感情現況大方認愛。他透露和紀曦晨是從去年3月14日開始交往，鬆口確實是往結婚方向在交往，「現在這個年紀不會把話說死，拍那麼多戲，也該完成一些現階段目標。」同時也甜蜜表示，私下都互對方稱為「大寶寶」、「小寶寶」。