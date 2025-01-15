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《棒棒堂》ECHO「每天被女兒融化」　初為人父吐心聲：體會才知多美好

記者劉宛欣／綜合報導

ECHO（李昶俊）曾參賽第一屆《模范棒棒堂》，後來在《超級模王大道》憑精湛口技BeatBox奪得亞軍，進而打開知名度。他和唱跳歌手牙牙姐姐（潘文菁）祕戀3年並結婚，2024年12月迎來新生命的誕生。他15日在Instagram記錄下當新手爸爸的心情，直言自己還有很多需要學習的地方。

▲ECHO開心迎接女兒誕生。（圖／翻攝自ECHO Instagram）

▲ECHO開心迎接女兒誕生。（圖／翻攝自ECHO Instagram）

ECHO 15日在Instagram曬出抱著寶貝女兒小湯圓的照片，開心宣布：「我當爸爸啦！」初為人父的他相當感動且幸福，透露「每天換尿布、餵奶、順嗝，沒幾分鐘就忍不住起來看她的狀況，整天擔心她有沒有睡好、餓不餓」，每天都睡不飽，一天能睡4小時都是奢侈。

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▲ECHO開心迎接女兒誕生。（圖／翻攝自ECHO Instagram）

▲ECHO發文分享初為人父的心情。（圖／翻攝自ECHO Instagram）

雖然照顧嬰兒辛苦，但ECHO也提到「但每次看到她的小小手、小小腳，還有那可愛的臉龐，真的瞬間融化了，這種感覺，無法用言語形容，只有體會了才知道有多美好。」最後他不忘感謝辛苦生下愛女的老婆，催生了2天，最後因為寶寶下不來選擇了剖腹，感念道「母女平安就是最大的幸福」，他正式宣告展開新手爸爸生活，還有很多要學的地方，希望網友能多多指教。

牙牙姐姐12月在Instagram限時動態透露自己催生將近兩天，塞了很多藥、打點滴，但子宮頸就是打不開，讓她忍不住流淚坦言：「覺得努力這麼久，後來還是要走剖腹產，覺得痛了那麼久，怎麼只開那一點點點？覺得怎麼會這樣，所有劇本都不一樣了。」最終因為不想再收縮陣痛，只好選擇在9日晚間剖腹生。

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